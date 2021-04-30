第一季黃金需求 探13年低點

世界黃金協會（WGC）表示，印度本季黃金消費預估將趨於平淡。(路透)

世界黃金協會（WGC）表示，今年第1季全球黃金需求接近2008年以來的最低水準，歐洲和北美投資人的大量拋售，抵銷了亞洲消費者復甦的買氣。

WGC報告指出，第1季全球黃金需求總計為815.7公噸，略高於去年第4季的813.7公噸，但比去年同期大減23%。黃金投資需求比去年同期減少71%至161.5公噸，其中指數股票型基金（ETF）持有的黃金部位減少177.9公噸，減幅是2013年第4季來最大。

國際金價 去年8月以來下跌，也吸引亞洲買家進場。中國 上季的黃金消費需求大幅回升至286.4公噸，為2017年第1季來最高，其中珠寶需求更增加逾兩倍至191.1公噸，寫下2015年最高單季需求。WGC資深市場分析師史翠特說，上季金價下跌、加上經濟持續復甦，引發消費者積極買進。

WGC預計，今年中國的黃金飾品需求將穩步增長。

分析師說，隨著中國五一黃金周即將來臨，當局提振國內消費的戰略定位，以及中國經濟維持強勁，預期中國的黃金飾品需求會穩步增長，若疫情 因素加劇，他也不排除金價仍有可能意外上漲。

印度本季的黃金消費量預計將舉步蹣跚，原因是防疫封鎖措施將影響婚禮與佛陀滿月節等重要節慶。

報告指出，去年婚期延後所釋放的需求，大舉提振首季的黃金消費需求；然而，疫情復熾迫使多邦政府管制人民移動，並下令暫停非必要的商業活動，重挫這個全球第二大黃金消費國的買氣。

儘管黃金買盤減弱將衝擊金價，但黃金進口的需求降溫有助於縮減印度的貿易逆差，並支撐疲弱的盧比匯價。黃金價格今年來回升6%。