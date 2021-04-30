大型石油公司獲利報喜

殼牌首季調整後淨收益達32.3億美元，較去年同期勁增12.9%。(路透)

荷蘭皇家殼牌（Shell）與道達爾（Total）財報雙雙報喜，上季盈餘都回升到新冠肺炎疫情 爆發前的水準，反映原油、天然氣 和化學製品價格上揚協助全球大型石油 公司獲利重上軌道。

殼牌29日公布，第1季調整後淨收益達32.3億美元，較去年同期勁增12.9%，並超越分析師平均預估的30.6億美元，尾隨道達爾、英國石油（BP）和Equinor（昔稱挪威國家石油公司）之後，也交出2019年以來最佳單季獲利成果。除石油與液化天然氣（LNG）價格走高外，資產銷售收益也挹注獲利。

殼牌執行長范伯登（Ben van Beurden）發布書面聲明說：「殼牌2021年一開始就很強。」他表示，上季殼牌淨負債大減41億美元，降到713億美元，朝砍到650億美元的目標繼續前進。營業現金流量從63億美元增至83億美元。

去年減發股利的殼牌宣布，今年將按照既定計畫增發股利4%。同日公布財報的Equinor也提高股利，且上季營業利益優於預期，受惠於油氣價格上漲，以及再生能源事業一筆大額收益進帳。

此外，道達爾29日公布財報，首季獲利較去年同期躍增69%至30億美元，且比2019年同期水準高9%，表現遠優於分析師預測的23.5億美元。

道達爾由於去年在疫情危機期間仍持續配發股利，如今將積極投資於新計畫和綠能轉型。

兩天前，BP公布上季獲利超越預期，並宣布開始買回自家股票，主要拜天然氣交易隨2月極端寒流侵襲德州「異常」激增之賜。