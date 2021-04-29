亞銀 上調亞洲GDP成長率
亞洲開發銀行（ADB）將亞洲發展中國家今年經濟成長預測從原先的6.8%上修至7.3%，認為受益於全球經濟景氣回溫和新冠疫苗接種有所進展，區內部分最大經濟體的復甦速度會比預期快。台灣今年國內生產毛額（GDP）成長率也由3.3%調高為4.6%。
亞銀28日在最新經濟報告中表示，亞洲經濟正在復甦，只是步調不均，各國的命運主要取決於能否成功遏制疫情的散播。亞銀預測，由於個人消費和出口大幅增加，今年中國大陸經濟可能增長8.1%，增幅高於去年12月預估的7.7%。而隨著大陸回歸長期發展趨勢，2022年經濟增速將放緩至5.1%。
亞銀也上修台灣今年GDP成長預測，由3.3%調升至4.6%，2022年則放緩至3.0%。南韓今年GDP預測則由3.3%調高為3.5%，新加坡由5.1%調高為6.0%。
印度經濟預估今年將成長11.0%，增幅高於之前預測的8.0%。亞銀指出，印度經濟復甦主要受到疫情反撲的威脅，但其最大出口市場美國將為印度經濟提供支持。上周印度日增新冠病例數創全球之最。
亞銀也說，經濟前景好轉面臨的最大風險，是疫苗接種進度緩慢和新冠疫情再次爆發。報告指出，截至3月底，亞洲發展中國家已接種疫苗約2.14億劑，即每100人5.2劑。相較之下，美國每100人接種了45劑。
此外，可能的不利因素還包括，地緣政治緊張局勢加劇、金融狀況收緊，以及封鎖措施的長期影響，例如學校停課拖累教育進程。亞銀推估，對亞洲發展中國家來說，學校停課造成的未來收入損失，估計達1.25兆美元，相當於此區去年GDP的5.4%左右，平均每人每年減少180美元收入 。
另外，新加坡金管局（MAS，央行）28日指出，隨著各國推動刺激經濟措施及疫苗接種，全球經濟成長可望於今年第2季加速，全年成長率可達6.2%，2022年則放緩至4.7%。至於新加坡2021年全年可望超過官方先前預測的正成長4%至6%範圍。
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