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亞銀 上調亞洲GDP成長率

編譯劉忠勇、林聰毅／綜合報導
亞銀說，亞洲發展中國家經濟前景好轉面臨的最大風險是疫苗接種推進緩慢和新冠疫情再次暴發的可能性。(路透)
亞銀說，亞洲發展中國家經濟前景好轉面臨的最大風險是疫苗接種推進緩慢和新冠疫情再次暴發的可能性。(路透)

亞洲開發銀行（ADB）將亞洲發展中國家今年經濟成長預測從原先的6.8%上修至7.3%，認為受益於全球經濟景氣回溫和新冠疫苗接種有所進展，區內部分最大經濟體的復甦速度會比預期快。台灣今年國內生產毛額（GDP）成長率也由3.3%調高為4.6%。

亞銀28日在最新經濟報告中表示，亞洲經濟正在復甦，只是步調不均，各國的命運主要取決於能否成功遏制疫情的散播。亞銀預測，由於個人消費和出口大幅增加，今年中國大陸經濟可能增長8.1%，增幅高於去年12月預估的7.7%。而隨著大陸回歸長期發展趨勢，2022年經濟增速將放緩至5.1%。

亞銀也上修台灣今年GDP成長預測，由3.3%調升至4.6%，2022年則放緩至3.0%。南韓今年GDP預測則由3.3%調高為3.5%，新加坡由5.1%調高為6.0%。

印度經濟預估今年將成長11.0%，增幅高於之前預測的8.0%。亞銀指出，印度經濟復甦主要受到疫情反撲的威脅，但其最大出口市場美國將為印度經濟提供支持。上周印度日增新冠病例數創全球之最。

亞銀也說，經濟前景好轉面臨的最大風險，是疫苗接種進度緩慢和新冠疫情再次爆發。報告指出，截至3月底，亞洲發展中國家已接種疫苗約2.14億劑，即每100人5.2劑。相較之下，美國每100人接種了45劑。

此外，可能的不利因素還包括，地緣政治緊張局勢加劇、金融狀況收緊，以及封鎖措施的長期影響，例如學校停課拖累教育進程。亞銀推估，對亞洲發展中國家來說，學校停課造成的未來收入損失，估計達1.25兆美元，相當於此區去年GDP的5.4%左右，平均每人每年減少180美元收入 。

另外，新加坡金管局（MAS，央行）28日指出，隨著各國推動刺激經濟措施及疫苗接種，全球經濟成長可望於今年第2季加速，全年成長率可達6.2%，2022年則放緩至4.7%。至於新加坡2021年全年可望超過官方先前預測的正成長4%至6%範圍。

中國 疫苗 印度

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