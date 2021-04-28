特斯拉上季淨利 創新高

特斯拉上季淨利創紀錄。（美聯社）

特斯拉 上季財報出爐，不僅淨利創新高，營收也優於市場預期。特斯拉執行長馬斯克 指出，消費者對於電動車的看法出現實質轉變，需求更是歷來最強。特斯拉上季共交付18.48萬輛車，優於市場預期並刷新紀錄，同時預期今年交車量將成長50%以上，暗示今年至少能交付75萬輛，刷寫新猷。

不過，特斯拉釋出的核心汽車業務的毛利率值低於預估，且預告晶片 荒可能繼續影響本季與下季營運，也成為左右供應鏈出貨的不確定性因素。特斯拉股價27日下跌4.53%。

根據特斯拉公布的第1季財報，淨利比去年同期暴增26.4倍至4.38億美元，經調整後的每股盈餘為0.93美元，營收成長近74%至103.9億美元，都高於分析師預估，主因是Model Y的人氣高，以及中國市場需求強勁。在全球各國政府都力推淘汰汽油車之際，該公司也受惠於消費者對電動車的接受度提高。

不過，特斯拉上季淨利暴增部分反映一些一次性的因素，包括上季碳權銷售年增46%至5.18億美元，而出售約10%的持有加密貨幣，也為獲利貢獻1.01億美元。馬斯克強調，特斯拉會出售加密貨幣是為了證明這種資產的流動性，他並未出售個人持有的比特幣。

此外，上季由於價格較高的Model S與X因改版而暫停生產，導致特斯拉汽車平均售價下降13%，不計碳權銷售後的汽車業務毛利率為22%，也低於市場原本預估的24.1%。

馬斯克說，晶片短缺會是「大問題」，特斯拉上季遭遇歷來最「艱困」的供應鏈挑戰之一，並預期晶片荒將繼續影響該公司的第2、3季營運。特斯拉先前未受晶片荒影響，部分原因在於「迅速轉向到新的微控制器，同時為新供應商提供的新晶片研發軟體」。該公司沒有透露新供應商名字。

他也說，新款Model S將5月開始交車，Model X則自第3季起交車，希望每周能生產約2,000至2,400輛新款Model S與X。