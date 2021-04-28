蘋果新晶片M2 傳本月開始量產

日經亞洲引述消息人士報導，蘋果自行設計的下一代Mac電腦處理器本月開始量產。（路透）

日經亞洲報導，知情人士透露，蘋果 自行設計的下一代Mac電腦處理器本月開始量產，考量前一代Mac處理器取名「M1」，新晶片 可能命名為「M2」，最快可能在7月開始用於預定今年下半年上市的MacBook，讓蘋果朝以自家產品取代英特爾設計的中央處理器的目標更近一步。

日經亞洲報導，如同M1晶片，這款「蘋果矽」產品系列中的最新產品，就是所謂的系統單晶片（SoC），能將中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU），以及人工智慧加速器全部整合在一個晶片上。消息人士說，這項新產品將最終將用於其他Mac和MacBook以外的蘋果其他裝置。

日經披露，這款新晶片組將由台積電 使用5奈加強版代工製造，生產這類先進晶片組至少需三個月時間。蘋果與台積電均不置評。

在蘋果推出使用M1的新款iMac和iPad Pro之際，開始量產M2處理器。蘋果表示，M1的CPU效能比使用英特爾晶片組的iMac快約85％，而繪圖效能則是後者的兩倍。

蘋果在2020年底先推出M1，並表示該公司需兩年時間，才能由使用英特爾晶片組完全改用自家晶片組。

M1是安謀（ARM）架構設計的晶片，蘋果改用自家晶片組對英特爾是一大打擊，後者數十年來以其X86晶片架構主宰個人電腦產業。

IDC分析師嚴蘭欣（Joey Yen）告訴日經亞洲說，蘋果決心用自家產品，完全取代英特爾的晶片產品，可能會有助於該公司進一步使其產品與競爭對手間的產品區隔開來。