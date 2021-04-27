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印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

印度疫情野火燎原 衝擊政經

編譯林奕榮／綜合報導
印度新冠肺炎疫情急遽惡化，26日新增確診人數再度突破35萬人。（美聯社）
印度新冠肺炎疫情急遽惡化，26日新增確診人數再度突破35萬人。（美聯社）

印度新冠肺炎疫情急遽惡化，26日新增確診人數再度突破35萬人，為連續五天改寫紀錄，疫情擴散速度有如「野火燎原」，醫院病床與氧氣等醫療設備都嚴重不足，美國、英國、法國、德國等國紛紛伸出援手。這場疫情不僅威脅總理莫迪的政權穩固度，也勢將衝擊經濟復甦與國際油市的信心。

官方數據顯示，印度26日的每日新增感染人數達35萬2991人，總感染數突破1700萬例；26日病故人數至少達2812人，總死亡人數已逾19.5萬，且媒體的報導暗示官方低估實際的致死率。

華爾街日報指出，印度新冠疫情有如「野火燎原」，導致醫療體系瀕臨崩潰，不僅病床嚴重不足，病患住院時還要自備氧氣。國際社會伸出援手，提供製氧機等醫療物資。

莫迪政府在去年推行嚴格的封鎖措施後，今年允許民眾大規模聚集，參加宗教節慶和選舉造勢活動，已引發爭議，現在確診病例與死亡人數不斷增加，也讓人民愈來愈不滿政府防疫失利的作為，可能動搖執政黨在下次大選的支持度。

印度遲遲未能控制住疫情，將重創經濟復甦。國際貨幣基金（IMF）幾周前才上修印度今年的經濟成長預測至12.5%，在主要經濟體中名列前茅，但如今新冠疫情迅速惡化，讓市場憂心是否還能出現二位數的成長。

惠譽分析師表示，第二波疫情可能拖累印度復甦步調，但不太可能讓復甦完全脫軌；惠譽仍維持先前的預測，預期至明年3月止印度全年經濟成長率為12.8%。

印度央行雖維持今年度成長率10.5%的預測不變，但已表示感染數激增帶來更大的不確定性，可能導致經濟活動恢復常態的步調減緩。高頻數據也顯示，18日止當周，零售活動與去年1月疫情爆發前的水準相比，正加速萎縮。

Nirmal Bang證券分析師約翰表示，各地的限制措施將拖累成長；她指出，合計占印度總感染數約80%的十個邦，占國內生產毛額（GDP）近65%。

印度 疫情 分析師

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