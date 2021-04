全球股市5月拋 驚見賣出訊號

在全球股市價位居高不下之際,時序即將進入5月,策略師指出,「5月拋、趕快跑,9月中再回朝」(sell in May and go away, come back again on St Leger Day)這句股市的重要格言,今年可能大行其道,因股市漲幅已高,諸項利多也都已幾乎出盡,但醞釀中的震撼卻規模不小,暗示全球股市5月可能遭逢賣壓。

這句格言之所以歷久不衰,是因為在邏輯與數據上均有合理根基。每年北半球的夏季是度假旺季,股市交易相對清淡,流動性減少,震盪幅度因而擴大,也推升了股市下跌的機率。

彭博資訊策略師指出,今年條件可能更加符合這句格言的背景:全球股市可能已經到了「獲利了結」的成熟期,過去一年來MSCI全球股價指數 已大漲48%,且在歷史高點上下盤旋,經濟解封將提高企業獲利的預估利多,可能已被炒作過度,而通膨升高的「尾部風險」(發生機率不高,然而一旦發生卻影響嚴重)將迫使各國央行的購債措施提前「退場」,債券與科技股將頓失支撐。

目前市場對這項策略的看法仍然分歧。支持者認為,從過去30年的平均值來看,每年美股 表現最差的三個月份分別是8月(-0.7%)、9月(-0.4%)及6月(-0.25%);反對者則主張,這項統計數字受到諸多因素扭曲,因此認為在大部分的年頭中,「買進續抱」仍能帶來正報酬率。

不過,彭博資訊策略師指出,更明智的投資人不會看歷年來的總數據,而是會考慮每一年的特殊性。提出「金磚國家」(BRIC)名詞的著名經濟學者歐尼爾(Jim O'Neill)說,他今年可能會支持這項策略,「今年的情況幾乎完全符合這句真言的條件。股市捨多其誰的策略將相當難做」。

近來美國 小型股表現落後,也使華爾街擔心整體美股的漲勢可能即將放緩。

當局有望鬆綁經濟活動的封禁措施,過去半年來激勵美國小型股狂漲,但從4月初以來,羅素2000指數卻僅小漲約2.3%,只有標普500指數5.2%漲幅的不到一半。

摩根史坦利投資長兼首席美股策略師威爾森指出,小型股漲勢放緩,可能是股市價位將更貼近基本面的訊號,企業財報也因此變得更重要。

他表示,小型股與景氣循環股表現脫鉤,可能警示了重啟經濟的夢想將遭遇現實的考驗。