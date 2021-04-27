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全球股市5月拋 驚見賣出訊號

編譯任中原／綜合報導

在全球股市價位居高不下之際，時序即將進入5月，策略師指出，「5月拋、趕快跑，9月中再回朝」（sell in May and go away, come back again on St Leger Day）這句股市的重要格言，今年可能大行其道，因股市漲幅已高，諸項利多也都已幾乎出盡，但醞釀中的震撼卻規模不小，暗示全球股市5月可能遭逢賣壓。

這句格言之所以歷久不衰，是因為在邏輯與數據上均有合理根基。每年北半球的夏季是度假旺季，股市交易相對清淡，流動性減少，震盪幅度因而擴大，也推升了股市下跌的機率。

彭博資訊策略師指出，今年條件可能更加符合這句格言的背景：全球股市可能已經到了「獲利了結」的成熟期，過去一年來MSCI全球股價指數已大漲48%，且在歷史高點上下盤旋，經濟解封將提高企業獲利的預估利多，可能已被炒作過度，而通膨升高的「尾部風險」（發生機率不高，然而一旦發生卻影響嚴重）將迫使各國央行的購債措施提前「退場」，債券與科技股將頓失支撐。

目前市場對這項策略的看法仍然分歧。支持者認為，從過去30年的平均值來看，每年美股表現最差的三個月份分別是8月（-0.7%）、9月（-0.4%）及6月（-0.25%）；反對者則主張，這項統計數字受到諸多因素扭曲，因此認為在大部分的年頭中，「買進續抱」仍能帶來正報酬率。

不過，彭博資訊策略師指出，更明智的投資人不會看歷年來的總數據，而是會考慮每一年的特殊性。提出「金磚國家」（BRIC）名詞的著名經濟學者歐尼爾（Jim O'Neill）說，他今年可能會支持這項策略，「今年的情況幾乎完全符合這句真言的條件。股市捨多其誰的策略將相當難做」。

近來美國小型股表現落後，也使華爾街擔心整體美股的漲勢可能即將放緩。

當局有望鬆綁經濟活動的封禁措施，過去半年來激勵美國小型股狂漲，但從4月初以來，羅素2000指數卻僅小漲約2.3%，只有標普500指數5.2%漲幅的不到一半。

摩根史坦利投資長兼首席美股策略師威爾森指出，小型股漲勢放緩，可能是股市價位將更貼近基本面的訊號，企業財報也因此變得更重要。

他表示，小型股與景氣循環股表現脫鉤，可能警示了重啟經濟的夢想將遭遇現實的考驗。

指數 美股 美國

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