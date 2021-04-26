特斯拉Q1營收估增72%

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）本周將公布上季財報，在強勁的銷售與交車量支撐下，有望連七季獲利，營收 預估也將比去年同期勁增72%。投資人將關注特斯拉汽車利潤、今年需求展望，以及執行長馬斯克對於電池原料來源、新廠興建進度和電動車市競爭加劇等議題的看法。

特斯拉預定26日美股盤後公布季報，FactSet訪調的分析師預期，特斯拉上季依通用會計準則（GAAP）計算的每股盈餘（EPS）將為50美分，遠高於去年同期的2美分，為實現第七季出現獲利，經調整後EPS則預估為74美分。

路孚特數據顯示，特斯拉上季營收有望年增72%至102.92億美元。

市場將關注特斯拉的汽車毛利率，該指標去年第4季降至24.1%，今年第1季可能再小幅下滑，原因是Model S和X上季生產因改款而暫時停擺。上季財報的另一觀察重點為「監管信用」（即碳排放額度）銷售，該類別銷售去年第4季占特斯拉營收的4.3%。

馬斯克的談話內容更是重中之重，投資人將高度關注他對今年需求展望的看法；該公司還沒發布今年交車量目標，但暗示將約為75萬輛。市場也期待他說明美國德州奧斯汀廠與德國工廠的最新進度、如何取得穩定的電池原料以維持成長、以及對愈來愈多傳統車廠打造電動車的看法。