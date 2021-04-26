基建題材燒 炒熱三類貨幣

美國 總統拜登宣布2.25兆美元基礎建設計畫，多國也將擴大基建投資 ，促使匯市專家選定三類貨幣 為投資標的，就是銅、鎳及鐵礦砂等原料主要產國的貨幣，其中以加幣、澳幣及智利披索為首選標的。

銅是擴大電網所必需，鐵礦砂用於生產鋼筋，鎳則是電動車用電池的關鍵原料。智利是全球最大銅產國；澳洲是銅與鐵礦砂的主要產國，加拿大則是銅、鎳及鐵礦砂大國。

分析師指出，即使拜登的基建計畫最終規模僅6000億美元，到2025年期間美國金屬支出額仍將增加30%。

而且，不只美國擴大基礎建設，歐洲及亞洲多國亦然，匯市專家認為這是長期利多。義大利本周將發表規模2200億歐元的振興經濟計畫，以投資高速鐵路、綠能及政府數位化，包括政府預算出資300億歐元，歐盟的經濟復甦基金挹注1915億歐元。

匯市投資人當然不會只看基建題材，還會考慮相關國家整體風險、成長表現及利率差距等，現在更重視防疫成效。但期貨部位情況顯示，一些原料商品已經出現類似「超級周期」的強勁需求，可能持續十年之久。

利用槓桿操作的匯市投機客去年底已開始減碼澳幣空單，加幣空頭壓力也減輕。

另外由於銅價上漲，也使智利披索的部位由空翻多。

Brandywine公司加碼金融與能源相關貨幣；除了加幣、澳幣與智利披索外，也認為巴西、哥倫比亞、印尼、挪威、紐西蘭及俄羅斯等國貨幣也不應看淡。