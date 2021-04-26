基金經理人：美股牛市還沒完

巴隆周刊訪調美國152位基金經理人後發現，67%受訪者看好未來一年的美股表現、25%持中立看法，只有7%看空。（美聯社）

巴隆周刊（Barron's）對美國 大型基金經理人的半年度調查指出，美股 牛市尚未結束，多數受訪者都看多未來一年股市表現，64%認為股票是現在最具吸引力的資產類別，尤其是金融股、小型股及價值股，其次是商品，而加密貨幣與公債則最不受青睞。

投資人現在雖然面臨美股價位偏高、通膨復熾的疑慮，以及央行終將升息等風險，但隨著全美加速施打新冠疫苗、央行維持超低利率，及預期經濟將快速成長，經理人認為股市仍有上漲空間。

巴隆周刊訪調美國152位基金經理人後發現，67%受訪者看好未來一年的美股表現、25%持中立看法，只有7%看空。相較下，去年秋季的調查有54%看好美股前景，但有13%看空。

調查也顯示，看多者認為道瓊工業指數 到明年6月底時將上漲1.4%，史坦普500指數漲4.4%，那斯達克綜合指數的漲幅將達5.3%。但要注意的是，巴隆在3月下旬訪調這些基金經理人時，美股大盤指數比目前低5%至6%。

這些經理人看多股票，主因是預期經濟將加速成長，三分之二受訪者預期美國今年實質國內生產毛額（GDP）至少將成長6%，逾半數預期明年成長率將降至3%-4%，但仍屬強勁。近75%經理人預期，未來一年價值股將超越成長股，能源、工業、原料等景氣循環股備受看好。另有近四成的受訪者認為，小型股未來12個月的表現將優於大盤。

Orion投資組合解決方案策略長范尼曼特別點名金融股，不僅股價相對具吸引力，且能搭上長期利率上升的順風車，因為公債殖利率趨陡會提振銀行的淨利差，銀行股也是升息的避險資產。

這些基金經理人第二青睞的類股是科技股，Per Sterling公司合夥人菲普斯說：「科技與創新是美國最擅長之處，你幾乎須對此類股維持曝險。」公用事業是最不受青睞的類股。市場本周也將迎來繁忙的財報周，181家史坦普500指數成分企業都將公布季報，包括微軟、臉書、蘋果、Google母公司字母及特斯拉等科技巨擘。

加密貨幣及美國公債則是最不受經理人歡迎的資產，分別有30%及26%的受訪者認為，它們是最不具吸引力的資產類別。

整體而言，根據這些大型基金經理人的投資組合配置中位數，17%為固定收益投資、69%為股票、7%為現金，至於衍生性商品、原物料商品及黃金等其他資產的配置，平均占比約為5%。