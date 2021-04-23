Archegos斷頭衝擊 瑞信財報難看

瑞士信貸集團表示，第1季虧損約2.75億美元，凸顯Archegos資本管理公司融資斷頭事件的衝擊。（美聯社）

瑞士信貸集團表示，第1季虧損2.52億瑞郎（2.75億美元），凸顯避險基金Archegos融資斷頭事件的衝擊。知情人士透露，美國 監管機關考慮對投資 公司提出更嚴格披露要求，以因應Archegos、遊戲驛站（GameStop）等事件。

瑞信22日指出，正發行可轉換公司債，籌資17億瑞郎（19億美元），閉鎖期為六個月，以因應Archegos事件對資本部的衝擊，以及瑞士金融監管機關對瑞信提出的增加資本要求。

瑞信說，在賣出97% Archegos相關曝險部位後，截至21日對Archegos的曝險部位已不多，但第2季還會再認列6.55億美元損失；瑞信第1季已認列47億美元損失。

瑞士金融市場監督管理局（Finma）22日表示，已對瑞信如何處理Archegos相關風險啟動執法程序。瑞信是受Archegos事件衝擊最嚴重的一家銀行。雖然其他銀行也因Archegos未能履行追繳保證金而蒙受虧損，但其他銀行卻能較快速度賣掉曝險部位。

瑞信上季營收 較一年前激增31%至約83億美元，其中投銀部門營收大增80%，主要受企業併購和股債發售交易提振，財管部門也帶進約42.3億美元營收，比一年前成長3%。不過，瑞信上季仍虧損2.52億瑞郎。

彭博資訊報導，消息人士表示，美國證管會（SEC）官員正在研究如何提高衍生性金融商品交易的透明度，這類交易引發Archegos斷頭事件；目前SEC的相關評估仍處於初期階段，上周出任SEC主席的詹斯勒（Gary Gensler）將決定如何推動，詹斯勒曾擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席。