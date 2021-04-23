銅價每噸衝1萬元大關

全球經濟復甦，推升銅價持續盤旋九年高點。（路透）

供應緊俏以及全球經濟逐漸復甦的前景持續推升金屬價格，銅價持續盤旋於近九年高點，可望漲至每噸1萬美元大關卡，汽車 觸媒轉換器的重要原料鈀金在21日攀抵歷史新高後，後市也看漲。

在美元貶值的支撐下，倫敦3個月銅期貨價格21日在倫敦金屬交易所（LME）走升1.3%，收每噸9445美元，為2011年8月以來最高。21日盤中小幅回落至每噸9444.5美元。銅價本月漲逾7%，今年來今已大漲19.5%，去年3月以來的漲幅已超過一倍。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師溫柏格說，由於中國 與美國 發布樂觀的經濟數據，基本上一切似乎都有利於銅。

溫柏格表示，假如銅價漲破9500美元的重要心理壓力線及多年高點，將會吸引更多投機買盤流入。彭博資訊策略師更預測，銅價將站上1萬美元關卡。

許多投資人都因美元走軟而持續看多銅價，且各國推動綠能轉型，也將推升銅的需求。

另一方面，在汽車需求增強及供應短缺加劇的帶動下，鈀金現貨價格21日勁升4.8%至每英兩2895.96美元，刷新2020年2月締造的舊紀錄，22日盤中在歷史高點附近徘徊，報每英兩2876.88美元。這種貴金屬已連漲五年，今年來漲勢更凌厲，超過17%，可望連三個月收紅。

鈀金價格的後市也看漲，瑞銀集團說，這個市場可望連續第十年供應短缺，歐洲與中國的空汙標準趨緊也助長汽車業者對鈀金的需求，另方面，諾里爾斯克鎳公司（MMC Norilsk Nickel）的營運遭中斷，加深供給疑慮。

這家礦業公司本周表示，白金與鈀金減少的產量比先前預測少，但產量仍低於最初的2021年目標。

渣打銀行貴金屬分析師古柏說，鈀金市場的供應短缺仍相當大，而且美國與中國等重要地區的汽車銷售復甦，是鈀金需求的好兆頭，但這個市場仍將持續吃緊。她並預測，第2季鈀金平均價格為每英兩2800美元。