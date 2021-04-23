我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

銅價每噸衝1萬元大關

編譯林聰毅／綜合報導
全球經濟復甦，推升銅價持續盤旋九年高點。（路透）
全球經濟復甦，推升銅價持續盤旋九年高點。（路透）

供應緊俏以及全球經濟逐漸復甦的前景持續推升金屬價格，銅價持續盤旋於近九年高點，可望漲至每噸1萬美元大關卡，汽車觸媒轉換器的重要原料鈀金在21日攀抵歷史新高後，後市也看漲。

在美元貶值的支撐下，倫敦3個月銅期貨價格21日在倫敦金屬交易所（LME）走升1.3%，收每噸9445美元，為2011年8月以來最高。21日盤中小幅回落至每噸9444.5美元。銅價本月漲逾7%，今年來今已大漲19.5%，去年3月以來的漲幅已超過一倍。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師溫柏格說，由於中國美國發布樂觀的經濟數據，基本上一切似乎都有利於銅。

溫柏格表示，假如銅價漲破9500美元的重要心理壓力線及多年高點，將會吸引更多投機買盤流入。彭博資訊策略師更預測，銅價將站上1萬美元關卡。

許多投資人都因美元走軟而持續看多銅價，且各國推動綠能轉型，也將推升銅的需求。

另一方面，在汽車需求增強及供應短缺加劇的帶動下，鈀金現貨價格21日勁升4.8%至每英兩2895.96美元，刷新2020年2月締造的舊紀錄，22日盤中在歷史高點附近徘徊，報每英兩2876.88美元。這種貴金屬已連漲五年，今年來漲勢更凌厲，超過17%，可望連三個月收紅。

鈀金價格的後市也看漲，瑞銀集團說，這個市場可望連續第十年供應短缺，歐洲與中國的空汙標準趨緊也助長汽車業者對鈀金的需求，另方面，諾里爾斯克鎳公司（MMC Norilsk Nickel）的營運遭中斷，加深供給疑慮。

這家礦業公司本周表示，白金與鈀金減少的產量比先前預測少，但產量仍低於最初的2021年目標。

渣打銀行貴金屬分析師古柏說，鈀金市場的供應短缺仍相當大，而且美國與中國等重要地區的汽車銷售復甦，是鈀金需求的好兆頭，但這個市場仍將持續吃緊。她並預測，第2季鈀金平均價格為每英兩2800美元。

汽車 中國 美國

上一則

歐盟嚴管高風險AI應用 最重能罰3000萬歐元

下一則

螞蟻集團旗下餘額寶 淨值大減18.3%

延伸閱讀

內含貴金屬 夏樂觸媒轉化器竊案大增

內含貴金屬 夏樂觸媒轉化器竊案大增
國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

人力成本增加 專家：南加水費繼續看漲

人力成本增加 專家：南加水費繼續看漲
全球銅料短缺 衝擊能源轉型

全球銅料短缺 衝擊能源轉型

熱門新聞

馬斯克的推文激化狗狗幣的價值。（取自馬克推特）

什麼是狗狗幣？為何這個玩笑產品會比特幣還紅？

2021-04-18 20:12
《彭博》報導，拜登計畫將美國富人的資本利得稅提高至43.4%。(美聯社)

調升資本利得稅 道指嚇退321點

2021-04-22 16:40
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
儘管疫情衝擊南韓經濟，但在成功控制疫情與半導體出口強勁的助攻下，南韓去年反而擠進全球前十大經濟體行列。路透

儘管疫情衝擊 這個國家反而擠進世界前十大經濟體

2021-04-21 07:28
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21
摩根大通執行長戴蒙。路透

小摩CEO戴蒙：美國經濟與股市有3條路可走

2021-04-22 11:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人