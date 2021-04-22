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荷蘭半導體設備商艾司摩爾 上調營收展望

編譯湯淑君／綜合報導

荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）第1季獲利與營收雙雙優於預期，並調高全年營收展望，理由是全球半導體供應不足，將助長自家晶片製造設備的需求。

艾司摩爾21日預測，2021全年營收可望比2020年成長30%，遠高於1月估計的至少10%；全年毛利率可望介於51%與52%之間。

執行長韋尼克（Peter Wennink）說：「與三個月前相比，我們現在察覺，在各市場區塊和我們的產品組合，需求全面大增。」

韋尼克表示，客戶對艾司摩爾的硬體需求旺盛，也購置軟體來升級設備，期能儘速提高產能，這對提升利潤率有助益。第五代行動通訊（5G）、人工智慧（AI）和高效能運算系統的推出，也使需求居高不下。

艾司摩爾客戶是全球主要晶片製造商，包括台積電、三星和英特爾最近全都宣布擴張計畫，這需要艾司摩爾的設備才辦得到。

艾司摩爾公布，第1季淨利13.3億歐元（16億美元），營收43.6億歐元，都優於預期。華爾街分析師先前預估首季獲利10.8億歐元、營收40.3億歐元。

艾司摩爾說，3月底訂單淨值增至47.4億歐元，較去年底42.4億歐元提高。該公司並表示，2022年最新型設備的供應鏈產能將擴大10%。艾司摩爾預估，第2季營收可達40億至41億歐元，毛利率約49%。

相形之下，分析師預估本季營收可達39.5億歐元、毛利率50.2%。

艾司摩爾說，第1季最新型極紫外光（EUV）微影設備出貨九台；今年全年總銷量可望較去年成長30%，維持原先預測不變；預計明年出貨55台。

韋尼克說，艾司摩爾EUV事業「肯定已達到」高量產水準，因客戶已明白，要生產更有效率、速度更快、價格更便宜的晶片，須最先進EUV設備。

營收 晶片 利率

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