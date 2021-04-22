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英國億萬富豪戴森 從新加坡搬回國

編譯陳律安／綜合報導
據傳戴森公司創辦人戴森已從新加坡搬回英國。(Getty Images)
據傳戴森公司創辦人戴森已從新加坡搬回英國。(Getty Images)

英國知名家電大廠戴森公司的創辦人戴森（James Dyson），約兩年前宣布把總部遷往新加坡的計畫後，隨即也搬去星國居住，但據最新申報文件，這位英國億萬富豪目前已搬回英國。

彭博資訊報導，根據申報文件，戴森本人現在多數時間住在英國。之前類似的申報文件則說，戴森公司在2019年更加注重東南亞市場，因此宣布將把總部遷往新加坡，隨後戴森也遷居該地。

對於戴森搬回英國的消息，戴森發言人回應：「我們不評論私人的家庭事務，且公司前景也沒有改變。戴森集團的結構和企業理念也沒有變動。」

戴森過去兩年擴大星國布局，不僅清算在英國的各家公司，也在星國延攬家族辦公室的員工，更在2019年時，以約5400萬美元於星國購買一間頂樓豪華公寓，但去年已認賠出售。

據彭博億萬富豪指數，現年73歲的戴森，透過對戴森控股公司的持股，身價高達約290億美元。戴森30年前於英國創立戴森控股，以高檔吸塵器和吹風機等家電產品聞名於世。兩年前他因計畫搬遷企業總部，受到英國議員抨擊。

戴森公司原先打算在東南亞僱用逾2000人，但在去年7月說，因為疫情的緣故，將在全球裁員900人。

戴森公司本月表示，「很快地」將把新的全球總部遷往星國一處老舊發電廠。

在新冠肺炎疫情肆虐之際，戴森先前響應英國政府的計畫，花費2000萬英鎊自行研發呼吸器。但根據英媒BBC報導，戴森向英國財政部和英相強生反應，擔心把員工帶到英國生產呼吸器，會導致這些員工需要在當地繳稅。

後來強生傳訊息給戴森，說財相蘇納克已解決這個問題，「英國需要你（戴森）」。

英國 新加坡 東南亞

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