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亞股焦慮 資金轉進安全天堂

編譯任中原、黃淑玲／綜合報導
新一波新冠肺炎浪潮衝擊全球金融市場，日本與印度病例激增，拖累亞股表現遜色。（歐新社）
新一波新冠肺炎浪潮衝擊全球金融市場，日本與印度病例激增，拖累亞股表現遜色。（歐新社）

全球金融市場因為新一波新冠肺炎浪潮來襲而警醒，尤其是亞洲市場從3月以來，就因為日本印度病例激增，表現遜於其他地區；多國匯率對美元走貶，亞股也陷入焦慮，21日出現近一個月最大跌幅。

MSCI亞太指數21日跌1.5%，寫3月24日以來最大跌幅，主要股市滿江紅，其中以日股表現最差，日經225指數跌逾2%，兩天總計跌掉逾千點。分析師指出，日本與印度疫情急速惡化，是使亞股賣壓湧現的主因；通貨再膨脹行情（reflation）顯然已暫停，安全天堂及防禦性股票再度成為主流。

在外匯市場，本周投資人轉進日圓及瑞士法郎避險，以及疫情控制良好的以色列及台灣貨幣；亞洲貨幣中以印度盧比最弱。

MSCI全球股價指數本周開始回檔，主因投資人擔憂新一波疫情來襲，以及股價遠超過疫情之前的水準。

法國巴黎銀行資產管理公司亞太區多重資產主管單德胡指出，「市場對於貿易重新開放太過放心，且放鬆種種管制措施；現在疫情再度升高，且變種病毒迭現，因而再受打擊。疫苗接種率較高的市場，多多少少能避開下跌風險」。

世界衛生組織（WHO）20日表示，除了歐洲以外，所有地區的疫情都在升高。亞洲地區勢頭最猛，主因印度出現最大一波疫情。印度21日的數據顯示，單日逾2000人染疫喪命，新增近30萬確診病例，成為疫情爆發以來全球最高單日新增病例數之一。

日本的狀況也不太妙，尤其是黃金周長假即將到來，面對可能出現的大量人潮，疫情嚴峻地區的地方政府無不繃緊神經，希望透過「緊急事態宣言」來抑制疫情擴散。如果今年黃金周連假前發布「緊急事態宣言」，將是連續兩年都在緊急狀態下度過此假期。

日本全境截至21日晚間6時止，單日新增5283確診病例，是1月22日以來再度出現單日逾5000例。東京都新增843起確診病例，創3月21日解除「緊急事態宣言」以來新高紀錄，也是繼1月29日後，再度出現單日逾800例。日本政府近日擬三度發布「緊急事態宣言」。

首相菅義偉21日在首相官邸跟經濟再生擔當大臣西村康稔及厚生勞動大臣田村憲久等人，針對發布「緊急事態宣言」進行商議，最快22日可能就會召開防疫對策本部會議決定。

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