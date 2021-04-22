歐足聯分家 錢惹的禍

隨著英國、西班牙、義大利 共八個球會的退出，這場歐洲足球 豪門分家的鬧劇在短短三天內戲劇性落幕，但這12支球會為何甘冒激怒歐洲足球總會（UEFA）、英、法民選領袖以及廣大球迷風險而另立門戶？說穿了都是錢惹的禍。

這12支歐洲足球豪門18日宣布成立歐洲超級聯賽（ESL），無異是發動一場可能顛覆歐洲足球經濟學的激烈權力鬥爭，但也使這些球會的億萬富豪老闆和華爾街最大銀行，成為全民公敵。誠如UEFA主席塞弗林所說，這些球會要分家，「純然是出於貪婪」。

他說：「ESL就是與錢有關。但UEFA是要發展足球，以及融通應該籌措的資金，以使我們的足球、我們的文化得以存續，而有些人就是不了解。」

若ESL真的成立了，將可保證創始球會每年透過出售比賽轉播權獲得數百萬美元的收入。托特納姆熱刺球會說，創始球會將獲得35億歐元（42億美元）以支持其基建投資計畫並抵銷新冠疫情的衝擊。另據金融時報報導，這些球會將各自獲得多達3億歐元（3.6億美元）的「額外獎金」。

競逐的歐洲冠軍聯賽。

尤文圖斯的股價 也隨著這次事件劇烈震盪，創立歐洲超級聯賽的消息傳出後，尤文圖斯股價19日應聲飆漲18%；然而，隨著數支球會退出，尤文圖斯的股價21日一度重挫13%。