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Fed：不讓通膨大幅超標

編譯林聰毅／綜合報導
今年美國經濟將暫時出現有一點高的通膨，但 Fed承諾]不會讓通膨大幅超標。 (路透資料照片)
今年美國經濟將暫時出現有一點高的通膨，但 Fed承諾]不會讓通膨大幅超標。 (路透資料照片)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾說，經濟復甦力道增強和供應限制，推高了某些部門的價格，今年美國經濟將暫時出現「有一點高」的通膨，但Fed承諾不會讓通膨大幅超標。

路透報導，鮑爾在4月8日回覆共和黨參議員史考特的信上說：「我們既不尋求通膨大幅超過2%，也不希望通膨長期超過2%。」史考特3月24日致函鮑爾。提出對通膨上升及央行購債計畫的憂慮。

鮑爾說，通膨「大幅」超過2％或「長期」超過這個水準，有助於更清晰界定Fed容忍物價上漲的上限，「但我們要強調的是，我們完全致力於我們的雙重職責：全力增加就業及穩定物價」。

美國爆發新冠疫情後，Fed去年3月將基準隔夜利率降至接近零，並承諾將保持借貸成本不變，直到經濟達到充分就業、通膨率達到2％，而且「溫和」超過這個水準一段時間。

聯準會偏好的通膨指標PCE指數，2月時（最新數據）比去年同期勁揚1.6%，寫一年來最大增幅。3月數據定4月30日出爐。

Fed每月購買1200億美元美國公債和抵押擔保證券，以將利率維持在可以支持聘僱和支出的水準，並承諾將繼續執行這些措施，直到看到充分就業和2%的彈性通膨目標獲得更多實質進展。

鮑爾在信上說：「我們將根據實現目標的實際進展，決定未來的政策行動。」鮑爾強調他最近幾月經常提出的觀點─央行不會像六年前那樣根據預測來調高利率。現在許多分析師將2015年的升息視為政策失誤，阻礙了經濟從十年前的金融危機復甦。

鮑爾並表示：「如果在實現就業和通膨目標方面進展放慢，我們將在更長的時間內維持高度寬鬆立場。」 「反之，如果事實證明進展加快，則可能會更快調查調整政策立場。」他說：「我們很清楚1960年代和1970年代高通膨的教訓，以及這些經驗對美國民眾的負擔」。

鮑爾 美國 就業

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