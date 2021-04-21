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臉書攻語音 強碰Clubhouse

編譯劉忠勇／綜合報導
社群平台巨擘臉書宣布，將推出一系列語音產品及服務，不讓近來暴紅的語音社群平台Clubhouse專美於前。（路透）
社群平台巨擘臉書宣布，將推出一系列語音產品及服務，不讓近來暴紅的語音社群平台Clubhouse專美於前。（路透）

社群媒體龍頭臉書將一口氣推出多款語音產品，包括即時語音聊天室（Live Audio Rooms） ，還有取名為「soundbite」的功能，讓用戶能建立並分享短語音。

臉書也將在自家平台建立播客（podcast）的功能，供用戶直接下載並收聽，顯然要一網打盡語音產品市場，不讓當紅的Clubhouse和蘋果（Apple）等對手有機會繼續坐大。

臉書在網誌發布消息說，將開始測試相關功能，預定今夏推出這些產品和服務。

執行長查克伯格(Mark Zuckerberg)說：「很多人有一些真的很有趣的東西想分享，我們希望促成此事，讓大家只要利用手機，便能製作引以為傲的成果。我們打造這些產品，讓你可以在口袋裡就有一個錄音間。 」

「社群語音」已蔚為潮流，最成功的例子當屬Clubhouse，成立才一年便掀起流行，也讓推特、LinkedIn和串流音樂平台Spotify紛紛跟進，推出類似功能。

臉書應用程式（App）負責人席莫（Fidji Simo）表示，臉書希望在這些產品上建立自己的特色，譬如在Clubhouse和推特，線上聊天室一關閉，節目也跟著消失，但在臉書，用戶可以儲存內容並當做播客供人下載。臉書的人工智慧（AI）技術以後還可擷取聊天內容中最熱門的片段，做為soundbites來供用戶分享。

臉書發現，從在臉書使用視訊通話，到利用WhatsAPP Messenger傳送語音訊息，使用者都有穩定的成長。

臉書也說，推出Podcast功能時，將擴大與Spotify的合作，讓使用者可以分享並收聽。

臉書 社群媒體 Clubhouse

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