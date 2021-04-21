G7利率 預期今年不動

印尼央行 20日將基準利率維持在3.5%的歷史低點，符合市場預期；而根據彭博資訊的分析，今年全球主要央行動向大多也將按兵不動，預料儘管全球經濟強勁回升，但復甦力道仍不足以使多數央行的緊急刺激措施退場，因此到年底七大工業國（G7）的利率預估將維持不變。

印尼央行同日並下修2021年經濟成長率，預估今年國內生產毛額（GDP）成長率將介於4.1%至5.1%，低於原估的4.3%至5.3%。

彭博涵蓋全球九成經濟的央行貨幣政策季度評估報告則顯示，美國 聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（央行）等16個央行今年利率將按兵不動，顯示央行官員仍力圖透過維持超低借貸成本和購債計畫，確保經濟復甦動能，但此舉引發通膨加速。

Fed官員已承諾，在通膨和就業出現「進一步顯著進展」前，將維持大規模購債計畫，因此若美國勞動市場延續上月強勁就業表現，Fed將提前面臨考驗。

ECB存款利率到年底預估將維持在負0.5%，「預料ECB將在本季增強購債力道，以因應政府借貸成本增加」，而疫情緊急購買資產計畫（PEPP）至少將持續至明年3月底。

日銀政策利率到年底估計仍為負0.1%，在總裁黑田東彥2023年4月卸任前，預料難以達成2%通膨目標；自2016年3月大規模檢視政策後，控制殖利率 曲線將成為日銀的主要政策主軸。

南韓央行基準利率到年底將維持在0.5%，預料將長期按兵不動，原因是經濟前景持續面臨不確定性，且疫苗施打計畫的進展緩慢。