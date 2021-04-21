我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

無須處方 新冠快篩試劑超市開賣 15分鐘知結果

G7利率 預期今年不動

編譯黃嘉洵／綜合報導

印尼央行20日將基準利率維持在3.5%的歷史低點，符合市場預期；而根據彭博資訊的分析，今年全球主要央行動向大多也將按兵不動，預料儘管全球經濟強勁回升，但復甦力道仍不足以使多數央行的緊急刺激措施退場，因此到年底七大工業國（G7）的利率預估將維持不變。

印尼央行同日並下修2021年經濟成長率，預估今年國內生產毛額（GDP）成長率將介於4.1%至5.1%，低於原估的4.3%至5.3%。

彭博涵蓋全球九成經濟的央行貨幣政策季度評估報告則顯示，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（央行）等16個央行今年利率將按兵不動，顯示央行官員仍力圖透過維持超低借貸成本和購債計畫，確保經濟復甦動能，但此舉引發通膨加速。

Fed官員已承諾，在通膨和就業出現「進一步顯著進展」前，將維持大規模購債計畫，因此若美國勞動市場延續上月強勁就業表現，Fed將提前面臨考驗。

ECB存款利率到年底預估將維持在負0.5%，「預料ECB將在本季增強購債力道，以因應政府借貸成本增加」，而疫情緊急購買資產計畫（PEPP）至少將持續至明年3月底。

日銀政策利率到年底估計仍為負0.1%，在總裁黑田東彥2023年4月卸任前，預料難以達成2%通膨目標；自2016年3月大規模檢視政策後，控制殖利率曲線將成為日銀的主要政策主軸。

南韓央行基準利率到年底將維持在0.5%，預料將長期按兵不動，原因是經濟前景持續面臨不確定性，且疫苗施打計畫的進展緩慢。

央行 殖利率 美國

上一則

鴻海威州設廠投資縮減 賦稅優惠減至8000萬美元

下一則

臉書攻語音 強碰Clubhouse

延伸閱讀

印尼外海規模6.0強震 深度僅10km 一度發布海嘯警報

印尼外海規模6.0強震 深度僅10km 一度發布海嘯警報
以色列逾半國民接種 解除戶外口罩令 街頭湧人潮

以色列逾半國民接種 解除戶外口罩令 街頭湧人潮
印尼官員：峇里島疫苗接種7成 盼7月迎外國旅客

印尼官員：峇里島疫苗接種7成 盼7月迎外國旅客
Google導航出包 印尼新郎「亂入別人家」差點娶錯老婆

Google導航出包 印尼新郎「亂入別人家」差點娶錯老婆

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
馬斯克的推文激化狗狗幣的價值。（取自馬克推特）

什麼是狗狗幣？為何這個玩笑產品會比特幣還紅？

2021-04-18 20:12
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21
彭博資訊數據顯示，投資人3月挹注股票型基金的資金，比債券型基金高出200億美元，差距為2016年以來最大。路透

國際資金流向轉變 債券基金成輸家

2021-04-18 13:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因