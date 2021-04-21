寶鹼產品漲掀連鎖效應

原物料價格和商品運輸成本持續上揚，促使消費產品製造商調漲價格；美國民生用品巨擘寶鹼（P&G）20日公布財報時也宣布，9月起將調高尿布、衛生紙等產品的價格；寶鹼的漲價措施將影響零售商，也可能轉嫁給消費者。

寶鹼擁有幫寶適（Pampers）、Always等品牌；由於尿布等產品的生產成本正在攀升，寶鹼已開始調高嬰兒照護、女性護理和成人照護種類的產品價格。

寶鹼表示，漲價計畫預計9月生效，可能把價格調高5％到9%。營運長莫勒（Jon Moeller）指出，公司將「在必要的領域」進行調整，以抵銷特定成本；寶鹼也計劃聚焦產品創新，「如此才能在漲價時，實質提升消費者價值」。

寶鹼的漲價計畫，凸顯原物料價格上揚和物流問題拉高製造商的成本時，通膨壓力對消費者造成更大衝擊。寶鹼的競爭對手、家用紙品暨個人護理用品大廠金百利克拉克（Kimberly-Clark）3月時已通知客戶，北美地區將實施漲價計畫。可口可樂則在上周表示，預計本季起調高全球各地的價格。

包括寶鹼等消費品製造商，去年可說是新冠疫情 的受惠者，因消費者大舉囤積衛生紙等家用產品；目前，寶鹼正設法應對疫情的消退階段；疫苗接種人數增加、消費者行為開始回歸常態之際，分析師 正在觀察這些產品需求降溫的跡象。

至於寶鹼上季財報優於分析師預期，營收 成長5%至181億美元，不計收購和匯率變化的有機營收則成長約4%；不計特定項目的每股盈餘（EPS）為1.26美元。

寶鹼公司上季有機營收增幅是2018年以來最小，莫勒表示：「目前的狀況和去年截然不同。全球各地擺脫疫情的步調並不一致；部分產品的銷售狀況正在降溫，但其他產品的需求正開始復甦，例如美妝產品。」