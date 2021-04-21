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蘋果新品發表 投資人不買帳

編譯劉忠勇／綜合報導
蘋果推出全新的「紫色」iPhone 12。(歐新社)
蘋果推出全新的「紫色」iPhone 12。(歐新社)

蘋果公司在美東時間20日下午1時舉行春季線上新品發表會，推出搭載更快處理器、5G上網功能、螢幕升級和新鏡頭的最新版iPad Pro，希望藉過不斷升級保持用戶對平板電腦系列的興趣。此外，蘋果也發表協助用戶找尋丟失物的藍牙追蹤器AirTags，還無預警推出全新的「紫色」iPhone 12(右圖，歐新社)與iPhone 12 mini。不過，投資人似乎沒太大驚豔，蘋果收盤股價下跌1.28%。

執行長庫克表示，他樂觀相信將會有「更明亮的未來」，並談及蘋果環保減碳目標、Apple Card新服務、Podcast介面更新，庫克說「紫色」iPhone 12系列23日開放預購，30日上市。以下是發表會七大亮點：

M1版iPad Pro：

新款iPad Pro採用蘋果Mac所使用的M1處理器，速度比一年前推出的iPad Pro所採用的iPhone所用的A12Z晶片快得多。蘋果表示，這是市場上最強的平板。

內建USB-C連接器，讓iPad可以連接高解析度的顯示咶器，下載影像的速度也更快。

新版本保留先前的11英吋和12.9英吋螢幕，與2018年推出的iPad Pro設計幾乎相同。但其中12.9英吋的螢幕採用的是MiniLED螢幕，色彩、畫面細節和對比度都優於原本的螢幕。蘋果還將首次為iPad搭載5G上網功能。

七色iMac，搭載M1處理器：

新款iMac採用蘋果自行開發的M1處理器，機身採鋁製材質，體型更薄，有紫色和綠色等7種顏色，24吋螢幕的新款iMac，厚度僅11.5毫米。起跳價1299美元，30日開始出貨。

根據蘋果官網，M1將處理器、繪圖處理、記憶體等整合在單一晶片上，因此，整部新款iMac電腦可以藏身纖薄的機身中，感覺幾乎不占空間。

新款iMac配備1080p FaceTime HD相機，是Mac歷來最佳相機系統，並有錄音室等級麥克風。

新版iPad與最新款MacBook Air、入門級MacBook Pro，Mac mini和新版iMac均採用M1晶片。

新款Apple TV機上盒：

機上盒採用功能更強的 A12 仿生晶片，採用支援高幀率HDR和杜比視界，可以用iPhone 的鏡頭校準電視的色彩平衡。遙控器也全新改款，採鋁製，採按鍵而非原本的觸控板。儲存空間32G的版本售價179美元起跳。

期待以久AirTags 來了：

蘋果也發表藍牙追蹤裝置「 AirTag」，配備U1晶片，可附小型鑰匙圈，能附在物品上，方便使用者透過蘋果的Find My應用程式（App）尋找物品。AirTag每個要價29美元，四個要價99美元，23日起開放預購，30日起上市。

紫色款 iPhone 12：

這是發表會的最大意外，根據蘋果官網，中國、日本、英國、美國等逾30個國家與地區，23日起將能預購、30日起可購買。

推出podcast訂閱服務：

蘋果宣布將於下個月起推出podcast訂閱服務，和Spotify等同業在語音串流服務競爭。

針對青少年和家庭推出Apple Card功能：

蘋果發表 Apple Card Family，除配偶外，也讓家中年齡13歲以上的青少年也能使用 Apple Card。

蘋果發表1件裝要價29美元的AirTag。（路透）
蘋果發表1件裝要價29美元的AirTag。（路透）

蘋果表示，新款iPad Pro採用蘋果Mac所使用的M1處理器，市場上最強大的平...
蘋果表示，新款iPad Pro採用蘋果Mac所使用的M1處理器，市場上最強大的平板電腦。（歐新社）

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