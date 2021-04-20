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輝達併安謀案 英國擋關

編譯任中原／綜合報導
英國以國安為由，干預美國半導體大廠輝達（圖）提議收購英國安謀公司案。（路透）
英國以國安為由，干預美國半導體大廠輝達（圖）提議收購英國安謀公司案。（路透）

英國政府19日表示，已決定基於國家安全考量，干預美國半導體大廠輝達（Nvidia）提議收購英國安謀公司（ARM）一案，並要求英國競爭與市場當局在7月30日前，報告這項併購案對於競爭與國安的影響。

英國數位、文化、媒體與體育部長陶頓19日發出公共利益干預通知，確認「他基於國家安全考量，干預這項購併案」。這項交易的金額達400億美元。

聲明指出，競爭與市場管理局（CMA）將在7月30日午夜前完成報告，提交給陶頓。

英國表示，「第一階段」調查將是評估這項購併交易的起點，本階段將確保具體評估此案對競爭、管轄權及國家安全的影響，也會徵詢各方意見，以了解這樁交易是否會導致英國市場競爭遭大幅削弱、及是否有必要將啟動「第二階段」調查。

Rosenblatt證券公司認為，英國政府的干預出人意表，且可能影響其他重要國家是否決定要攔阻、或干預收購案的意向。

輝達19日則回應表示，相信這項交易不會造成國安威脅。

該公司執行長黃仁勳之前已表示，他「非常有信心」這起收購案將能過關，有望明年獲批准。

輝達去年9月提議收購安謀，英國當局今年1月介入調查，2月時微軟、Google及高通都向美國反托辣斯當局提訴。

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