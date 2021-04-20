美富豪避稅 逃離曼哈頓

紐約州 富人稅開徵在即，當地富豪及避險基金開始掀起新一波出走潮，設法遷居或到美國其他地區擴張事業，而最熱門的去處為未課徵所得稅的佛羅里達州。

彭博資訊報導，規模420億美元的艾略特管理公司，已有薪資最高的幾位高層離開曼哈頓，包括維權投資 主管柯恩和共同投資長波拉克，都已搬遷到佛州 西棕櫚攤的新總部附近。D1資本合夥公司創辦人桑海姆，也正遷居至邁阿密新辦公室附近。

Hodgson Russ律師事務所合夥人努南說：「高淨值納稅人的確正破天荒地遷出紐約。」

紐約州政府在對富人增稅前，就已愈來愈難留住一些大富豪和其掌舵的避險基金。

早在數十年前就有紐約客開始遷往佛州，共和黨2018年實施稅改後，把州和地方稅的扣除額上限定在1萬美元，使富人難以節稅，因而讓不課所得稅的佛州、德州等地吸引力更加大增。若要判斷紐約作為全球金融中心的光環是否開始失色，可觀察投資業的變化。

撮合併購交易者和大牌的顧問，最終可能還是得與客戶面對面洽談，但避險基金經理人就算在佛州棕櫚灘的豪宅，應該也能與在曼哈頓的摩天大廈裡一樣輕鬆操盤，至少理論上是如此。

然而Grant Thornton合夥人溫特說，規模較大的避險基金若要搬離紐約，可能較難說走就走。另外，部分在疫情期間南遷的富人，其實春天已搬回紐約；他們或許也發現遠離紐約並不容易。