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三星大投資 傳在美韓蓋晶圓廠

編譯林聰毅／綜合報導

產業人士19日預測，三星電子即將敲定在美國南韓的晶圓廠投資計畫，最快將在南韓文在寅下月訪問美國前，正式宣布。

韓國前鋒報（Korea Herald）報導，三星在上周分別參與美國總統拜登和南韓總統文在寅所召集的會議後，似乎正在加快內部的決策過程，以敲定在南韓和美國的投資計畫，響應兩國政府的呼籲。

三星至少興建兩座晶圓廠的總投資金額，估計超過50兆韓元（447億美元），一座可能在德州奧斯汀，另一可能在南韓京畿道平澤市。有人甚至預測總金額上看70兆韓元。

根據向德州當局的申請文件，三星計劃在奧斯汀興建一座170億美元的晶圓廠。三星也與亞歷桑那州和紐約等美國其他州洽談，但考量到目前營運和稅務優惠等因素，奧斯汀似乎是最可行的選擇。

日前一場冬季風暴造成德州大停電，導致三星在奧斯汀的工廠暫停營運一個多月，將讓三星在與德州政府談判時較占優勢，可爭取更大的優惠。

在南韓，三星計畫在平澤市興建第三座、也是南韓最先進的晶圓廠。預計將在今年下半年提出這座名為P3晶圓廠的投資計畫，但產業觀察家認為，三星可能提前推動這項計畫。

P3晶圓廠的佔地約70萬平方公尺，可望成為舉世最大的單一工廠，是耗資30兆韓元的第二座晶圓廠的1.75倍。三星還計畫為這座新工廠配備最先進的極紫外光刻設備，每台價格近2000億韓元。產業觀察家預測，P3的投資額可能高達40兆至50兆韓元。

鑑於三星對投資計劃的猶豫態度，南韓企業界領袖已要求政府特赦三星副會長李在鎔。大韓商會會長孫京植（Sohn Kyung-shik）16日會晤政府官員時，向南韓副總理兼財政部長洪楠基建議，赦免正身陷囹圄的李在鎔。

孫京植說：「在美國，總統正帶頭振興半導體業。」「坦白說，我擔心世界晶片強權韓國可能會喪失其市場地位。」

洪楠基19日在國會表示，已將企業領袖要求特赦意見轉達給「相關政府機關」。

三星 南韓 美國

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