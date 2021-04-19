美盯上SPAC衝擊亞洲富豪

香港大亨李嘉誠、鄭志剛等亞洲億萬富豪近來紛紛投資 「特殊目的收購公司」（SPAC），希望搭上這波「借殼上市」熱潮，但如今美國 卻準備緊縮對這類空頭支票公司的規定，導致華爾街 的熱情降溫，可能衝擊這些亞洲富豪交易。

彭博資訊報導，今年共326家公司透過SPAC的上市熱潮，籌得逾1010億美元資金，但在美國證管會可能祭出更嚴格監管措施情況下，目前這個籌資管道陷入停頓，一些亞洲投資公司和大亨的交易也受影響。

美國證管會上周制定的新指導方針，可能抑制近來的SPAC上市熱潮。根據新指南，在SPAC交易發給初期投資人的權證，可能不會被視為權益工具，反而可能被列為負債，從而可能干擾這些SPAC的上市申請 。

這對亞洲企業家而言不啻是個壞時機。目前正等待在美國上市的亞洲SPAC，包括收購業者Gaw資本顧問公司支持的Gateway策略收購公司，以及鄭志剛旗下的新世界發展公司、和弘毅投資共同支持的Artisan收購公司。這些申請案都在兩周前遞交文件，能啟動股票首次公開發行程序，但都還沒辦理。知情人士說，這些申請案正在等市場氛圍改善。