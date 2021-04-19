花旗衝刺亞洲資管 擴大徵才

華爾街日報報導，美國 花旗集團日前宣布將退出亞洲、歐洲等13個市場的消費金融業務後，正準備在亞洲招聘2300人，擴大更有利可圖的資產管理事業規模，目標鎖定亞太地區不斷增加的富裕創業家和企業。

花旗亞太地區執行長巴貝吉（Peter Babej）表示，準備在香港和新加坡 招聘1100名私人財富管理專員和客戶關係經理，以及1200名技術及營運人員。他指出，花旗計劃在2025年時把亞太地區資產管理事業的規模，提高到4500億美元，遠高於目前的3000億美元，招聘人手是這項計畫的一環。

要達成這項目標並不容易，因為這代表花旗為亞洲富裕人士管理的資產規模將成長50%。

然而，花旗的亞洲資產管理事業規模，自2015年（當時為2550億美元）迄今僅成長了18%，而且摩根大通（JPMorgan）、滙豐控股（HSBC）等全球性的大型銀行也正試圖爭搶亞洲這塊市場的大餅，尤其是中國。

57歲的巴貝吉表示：「這是非常大膽、果斷且艱難的一步。」她自2019年10月起掌管花旗亞太地區業務，監督亞太地區這個花旗第二大營收 和獲利來源、僅次於北美的營運。亞洲的超級富豪比率很高，且在經濟快速成長、與新創公司蓬勃發展下，這個地區的民眾也迅速累積財富。

巴貝吉說，必須先找到自己的定位，並且專注於擁有獨特優勢的領域，而亞洲的成長潛力為全球最強，關鍵在於要在這個地區推行正確的策略。

他也希望在強化財富管理業務後，能吸引更多機構客戶，並且完全改變與客戶的關係，從目前的交易關係轉向長期結盟式的合作夥伴。

花旗集團在亞洲有龐大的零售銀行網路，也有成熟的機構銀行事業，業務涵蓋投資銀行、企業放款、及貿易解決方案等。巴貝吉說，花旗的亞洲網路每季處理總計約30兆美元的交易。

花旗集團15日宣布將退出13個海外市場的消金業務，為集團執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）3月上任後首次重大策略調整，意味著該銀行將須分拆亞洲各地223家分行、1720萬個個人帳戶的多數資產。

今年1月時，花旗表示將合併超級富豪（個人資產逾2500萬美元）的私人銀行業務和個人財富管理事業（個人資產1000萬美元以下）。