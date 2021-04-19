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景氣復甦 藍領職缺暴增

編譯黃嘉洵／綜合報導
美國營建、配送業人力需求超過疫情前水準。（路透）
美國營建、配送業人力需求超過疫情前水準。（路透）

在房市和網購需求在新冠肺炎疫情期間大增帶動下，全美住宅建設、包裹配送及倉儲業的招聘需求已超過疫情前水準，有些業者甚至無法找到足夠人手。

美國勞工部數據顯示，去年春季大幅裁員的製造業，開始穩步增加工作崗位，另根據招聘網站Indeed，許多藍領就業人口已高於去年夏季水準，且持續顯著增加。

受惠房市和電商蓬勃發展，先前在經濟衰退時大受打擊的藍領就業市場，如今一片欣欣向榮。經濟學家和企業預期，在疫情受控後，藍領工作將緩步增加，因支撐聘僱藍領勞工的關鍵因素將持續存在。學者也預期，隨著疫情趨緩，零售和餐飲等服務業工作將大幅增加，有助提振整體經濟成長。

美聯準會（Fed）是激勵營建和住宅就業市場的因素之一，Fed去年將利率降至接近零的水準，並暗示利率將在可預見的未來都維持在低檔，讓正處於買房黃金年齡的千禧世代，疫後仍可能對買房興致勃勃。而且，企業加速轉向遠距工作，使消費者普遍渴望更大的空間，建商可能持續擴大招聘以增建住宅。

網購熱潮也帶動藍領工作增加。人力資源公司萬寶華客戶配送副總裁哈塞特表示，商品過去只是從生產工廠運到大賣場，供消費者到店自取，但宅配增加「創造了數不勝數的司機職缺，產品從製造廠到消費者手上需要更多人力」。

這使得許多藍領企業面臨缺工困境。業界指出，部分出於托育責任增加或擔憂染疫，數百萬人未找工作，加上年輕人從事須操作機械或搬重物工作的意願較低。

疫情 就業 勞工部

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