道瓊再創新高 全球股漲

美國道瓊工業股價指數15日收盤站上3萬4000點，改寫新高紀錄。（美聯社）

受到美國 與中國各項強勁數據的激勵，道瓊 工業股價指數 15日收盤站上34,000點，再度改寫歷史新高紀錄，引領全球股市16日衝上歷史新高。道瓊16日再上漲164.68點，至3萬4200.67點。

道瓊工業指數今年來已四度跨越千點整數關卡，史坦普500指數22度改寫歷史紀錄，進一步證明美國股市與經濟復甦持續前進，已從去年春季新冠肺炎疫情爆發時陷入的谷底大幅彈升。

獨立顧問聯盟（IAA）投資長札卡萊利在報告中寫道：「股市持續驗證去年的樂觀預測，亦即在接種疫苗或認定疫情最糟時期已過的信心支撐下，消費者走出家門，將驅動經濟強勁復甦。」

美國商務部16日公布，3月新屋開工躍增19.4%至年率為174萬戶，高於市場預估，營建許可也增加2.7%至年率177萬戶，已取得執照但還沒開工者則增至21.7萬戶，為2006年8月來最高，凸顯美國房市火熱。16日公布的中國大陸第1季經濟成長率創紀錄，也激勵全球股市站上歷史高點。

美國3月零售銷售激增近10%，加上申領失業救濟金人數降到疫情爆發以來最低水準，為美股這波漲勢添加柴火。儘管道瓊指數從33,000點奔向34,000點，漲幅僅3%出頭，投資人可能見多不喜了，但Commonwealth Financial Network資深全球投資分析師賈格加認為，仍有充分理由喝彩。

賈格加說：「消費者揮別2月寒流，口袋裝滿振興資金踏進商店，因此零售銷售暴增9.8%，遠超過華爾街共識預測，且增幅是去年5月來次高。」 他指出，首季美國企業獲利捷報頻傳，也讓市場士氣大振，「獲利動能可望延續到2021年底」。

美股價位已高，投資人居高思危的焦慮揮之不去，但目前為止多頭漲勢仍勢不可當。

道瓊市場數據公司的資料顯示，道瓊工業指數只花20個交易日，就從33,000點躍上34,000點，是今年來第四度跨越千點障礙欄。第1季剛過，就已締造2017年以來攻克千點關卡次數最多紀錄。2017全年共五次攀越千點。