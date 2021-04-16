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美3月零售銷售 爆發式反彈

編譯任中原／綜合報導
美國3月零售銷售出現爆發式反彈，成長率直逼二位數。（路透）
美國3月零售銷售出現爆發式反彈，成長率直逼二位數。（路透）

美國3月零售銷售出現爆發式反彈，成長率直逼二位數，且為十個月來最大增幅，主因為氣候轉暖，且家庭領到紓困支票，加上經濟活動逐漸解封，也為第1季經濟成長奠定基礎。由於經濟展望強勁，聯準會（Fed）主席鮑爾再度針對超寬鬆政策「退場」放出氣向球。

美國商務部15日公布，3月零售銷售總額比2月激增9.8%，遠高於經濟學者預期的5.8%，為去年5月來最大增幅。

上月扣除汽車後的零售銷售額月增8.4%，增幅也遠大於市場預估的5%；扣除汽車與汽油後，零售額也增加8.2%，優於預期的6.4%。

最受關注的控制組零售銷售額，上月也勁增6.9%，雖略低於市場預估的7.2%，但遠強於2月時的下滑3.4%（修正後）。控制組零售額是用來計算國內生產毛額（GDP）中的消費支出。

許多家庭都領到政府發放的每人1400美元紓困支票，加上政府發放加碼的失業給付，且疫情好轉，更多餐廳恢復營業，因而帶動零售銷售強彈。

經濟學者指出，政府紓困計畫逐步落實，加上疫苗接種加速普及，均有助於零售銷售持續增加；不過4月新冠肺炎疫情又再度升高，可能使增幅較為溫和。

基於景氣強勁回升，Fed主席鮑爾14日表示，Fed在考慮提高利率之前，可能會先縮小資產購買規模，並強調不大可能在2022年之前考慮升息；這是鮑爾針對超寬鬆政策「退場」下的第二場毛毛雨。

鮑爾表示，「當我們在達成目標方面獲得進一步重大進展時，便到了資產購買措施退場的時機」。

他並強調，決策官員將會等通膨達到2%目標一段時間，且勞動市場完全復原之後，才會考慮提高利率，且這兩項條件不大可能在2022年之前達成。

鮑爾表示，「大部分決策委員認為在2024年之前不會升息，但這並非委員會的預測，不是表決的結果，也不是團體性的預測，這事實上只是我們的評估」。

鮑爾 紓困 美國

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