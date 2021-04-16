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美航空業迎夏季旅遊人潮

編譯湯淑君／綜合報導
美國各大航空公司加開夏季航班，迎接可望湧現的夏季出遊人潮。(路透資料照片)
美國各大航空公司加開夏季航班，迎接可望湧現的夏季出遊人潮。(路透資料照片)

隨著新冠疫苗施打日益普及，美國公路整體車流量顯著回升，上周車流量甚至超越2019年同期水準，是新冠肺炎疫情爆發以來首見；各大航空公司也加開夏季航班，迎接可望湧現的夏季出遊人潮，都成為美國夏季旅遊人潮看增的最新跡象。

彭博資訊報導，美國官方數據顯示，在止於11日的一周，美國州際公路行車交通流量約167億英里，比2019年同期高1%。

上次與2019年同期比較呈現上升情況，是在去年3月初，當時世界衛生組織（WHO）尚未宣告新冠肺炎疫情大流行。

分項數據顯示，卡車交通流量比兩年前增加7%，是推升上周整體公路車流量的主力，延續近幾個月來穩定走高趨勢。小客車交通流量只比2019年同期低1%，與疫情期間降幅動輒20%甚至50%相比，已大幅好轉。

美國運輸部這份報告凸顯行車需求回升，反映接種疫苗讓民眾能重返辦公室和出門旅遊。這也是美國汽油價格回升的最新跡象，一項指標就顯示美國目前汽油用量是去年8月來最多。

同時，美國航空公司（AA）14日表示，準備重拾幾乎恢復正常的夏季航班時刻表，增開國內以及飛墨西哥、加勒比海等鄰近區域的航班，以掌握夏季搭機出遊商機。最近跡象顯示，民眾又開始預訂機票，顯示夏季需求升高。該公司表示，今夏將飛150條新航線，並估計國內線運能將恢復到疫情前水準的九成以上，國際線運能將恢復到八成。

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