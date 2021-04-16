資產居全美第二大的美國銀行上季獲利倍增。（美聯社）

在交易與投銀業務強勁成長，以及釋出巨額的貸款 損失準備金的助攻，資產居全美第二大的美國銀行（BofA）上季獲利勁增一倍以上，成最新一家上季獲利穩健的華爾街大銀行。該公司並計劃買回250億美元股票。

美銀15日說，3月底止的第1季淨利增至81億美元，遠高於一年前的54.7億美元、及分析師 預估的62.5億美元；適用於普通股股東的淨利增為75.6億美元（每股盈餘86美分），比去年同季的35.4億美元（每股盈餘40美分）高出一倍以上，也優於分析師預估的每股66美分。美銀上季總營收 為228.2億美元，略高於分析師預估的221.3億美元。

美銀上季獲利大增，主要助力為來自銷售與交易的營收成長17%、以及投銀費用增加逾60%至22.5億美元，包括股票承銷費用激增逾兩倍至9億美元。

美銀上季獲利激增另一隻推手，是釋出27億美元貸款損失準備金，在愈來愈多人接種新冠疫苗以及商業恢復正常之際，押注經濟將迅速復甦。

美銀財務長多諾佛里區歐說：「我們看到了我們的資本市場及財富管理業務強勁成長，使我們能吸收額外的費用。」 董事長兼執行長莫尼罕說：「儘管低利率持續挑戰營收，但信用成本改善，我們相信這場健康危機及經濟的進展，都指向正在加速復甦。」

不過，EvercoreISI分析師蕭爾指出，美銀上季財報優於預期部分，都與其他華爾街銀行差不多，但淨利息收入約略符合預期，支出則高於預期。美銀股價15日早盤重挫3%。美銀上季淨利息收入下滑16%至102億美元，消費者銀行部門的貸款也減少8%。根據路透，美銀上季稅前、不計釋出準備金影響的獲利，比去年同期減少21%，相較下，摩根大通上季不計釋出準備金影響的獲利年增18%。

美銀上季淨利息收入下滑16%至102億美元，消費者銀行部門的貸款也減少8%。根據路透，美銀上季稅前、不計釋出準備金影響的獲利，比去年同期減少21%，相較下，摩根大通上季不計釋出準備金影響的獲利年增18%。