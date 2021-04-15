IEA上修石油需求預測

國際能源總署（IEA）修今年的全球石油需求預測，全球能源市場正在復甦，逐步擺脫供應過剩的問題。（路透）

國際能源總署（IEA）上修今年的全球石油 需求預測，並表示在新冠疫情 、價格戰引發油價 數月出現歷史性崩跌的一年後，全球能源市場正在復甦，逐步擺脫供應過剩的問題。

根據IEA於14日發布的最新月報，在美國跟中國大陸強勁的需求前景下，2021年全球石油需求預測調高至每日增加570萬桶，比先前估計值多23萬桶，相當於恢復去年全球損失的約三分之二需求。石油輸出國組織（OPEC）前一天也調高全球需求展望，全年的每日消費量上修10萬桶。

國際油價14日應聲走高，布蘭特和西德州原油同步上揚，早盤漲幅都超過2%。布蘭特報每桶65.05美元，西德州原油報每桶61.52美元，延續本周的溫和漲勢。自3月中以來，國際油價波動幅度維持在5美元上下，主要受新冠疫苗接種的正面訊號，及主要石油消費國疫情升溫的負面消息拉鋸。

儘管這份最新預測仍較2019年的需求水準低了3%，但投資人可能將IEA對今年第4季需求增加的預估，視為原油消費正恢復的跡象。

上月IEA才指出全球原油庫存仍高，油市並未處在供給趕不上需求暴增的「超級周期」邊緣，拖累當時油價下跌。如今IEA改變先前的論調，在報告中表示，隨著疫苗接種行動加速，全球經濟似乎站在更好的基礎上，全球原油庫存因疫情衝擊而大量過剩的狀況正在解除。

然而，全球油市仍面臨不確定性，因為疫情在印度、巴西和歐洲復熾，使當地延長封鎖措施，再度打擊燃料需求，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）決定逐步增加石油產量，及伊朗無視美國禁運制裁，持續生產石油，帶動供給上揚。

彭博資訊報導，IEA說，隨石油供應增加，並將市場從供給不足轉向供需平衡，油價在未來幾個月內可能承受壓力。由沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+，本月稍早宣布將在5到7月每日增產逾200萬桶。