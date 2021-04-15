我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

IEA上修石油需求預測

編譯王巧文／綜合報導
國際能源總署（IEA）修今年的全球石油需求預測，全球能源市場正在復甦，逐步擺脫供應過剩的問題。（路透）
國際能源總署（IEA）修今年的全球石油需求預測，全球能源市場正在復甦，逐步擺脫供應過剩的問題。（路透）

國際能源總署（IEA）上修今年的全球石油需求預測，並表示在新冠疫情、價格戰引發油價數月出現歷史性崩跌的一年後，全球能源市場正在復甦，逐步擺脫供應過剩的問題。

根據IEA於14日發布的最新月報，在美國跟中國大陸強勁的需求前景下，2021年全球石油需求預測調高至每日增加570萬桶，比先前估計值多23萬桶，相當於恢復去年全球損失的約三分之二需求。石油輸出國組織（OPEC）前一天也調高全球需求展望，全年的每日消費量上修10萬桶。

國際油價14日應聲走高，布蘭特和西德州原油同步上揚，早盤漲幅都超過2%。布蘭特報每桶65.05美元，西德州原油報每桶61.52美元，延續本周的溫和漲勢。自3月中以來，國際油價波動幅度維持在5美元上下，主要受新冠疫苗接種的正面訊號，及主要石油消費國疫情升溫的負面消息拉鋸。

儘管這份最新預測仍較2019年的需求水準低了3%，但投資人可能將IEA對今年第4季需求增加的預估，視為原油消費正恢復的跡象。

上月IEA才指出全球原油庫存仍高，油市並未處在供給趕不上需求暴增的「超級周期」邊緣，拖累當時油價下跌。如今IEA改變先前的論調，在報告中表示，隨著疫苗接種行動加速，全球經濟似乎站在更好的基礎上，全球原油庫存因疫情衝擊而大量過剩的狀況正在解除。

然而，全球油市仍面臨不確定性，因為疫情在印度、巴西和歐洲復熾，使當地延長封鎖措施，再度打擊燃料需求，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）決定逐步增加石油產量，及伊朗無視美國禁運制裁，持續生產石油，帶動供給上揚。

彭博資訊報導，IEA說，隨石油供應增加，並將市場從供給不足轉向供需平衡，油價在未來幾個月內可能承受壓力。由沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+，本月稍早宣布將在5到7月每日增產逾200萬桶。

石油 油價 疫情

上一則

Fed鮑爾：升息前很可能先縮減QE

下一則

中國房企第1季業績出現分化 9家報喜4家虧損

延伸閱讀

殼牌、英國石油 第一季營運回神

殼牌、英國石油 第一季營運回神
國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

原油價格重現「超級周期」？可能不會

原油價格重現「超級周期」？可能不會
OPEC+ 調降原油需求預期

OPEC+ 調降原油需求預期

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷