鋰鈷鎳齊飆漲 不利電動車成本

礦工開採銅鈷況。（路透）

電動車 需求激增，正促使相關金屬原物料價格飆漲，不利於電池成本降低，進一步影響電動車的普及採用。

在電動車電池的關鍵金屬材料中，鋰的價格在歷經三年跌價後正大幅回升，鈷的上季價格激漲約57%。鎳今年稍早大漲至逾六年高點，主要是市場對清潔能源趨勢樂觀以對，但鎳價在3月下跌，因中國 青山集團在印尼試產高冰鎳成功，並與中國電池生產商簽訂供應合約的消息，市場預期鎳的供應改善。

隨著電動車需求提升，電動車電池生產業者正想辦法生產更便宜的電池。電池是電動車中最昂貴的零件，占約30%的總成本。

Benchmark Mineral Intelligence高級分析師 佩爾克斯（Cameron Perks）表示：「如果鋰和鈷、鎳等其他高成本原料價格進入高原期，最終會損害電池生產業者維持壓低價格的能力。」

根據彭博能源財經的調查，鋰電池組的平均價格在2020年下跌13%，降至每度137美元，遠低於十年前的1,000美元，若價格能降至每度100美元，就能讓電動車達到與內燃機汽車價格齊平的水準。

彭博能源財經分析師費里斯表示：「如果原物料價格攀升至2018年的水準，我們預期將導致電池組價格降至每度100美元以下的時程延後約兩年，這代表會從2024年延後至2026年。」

市場已感受到這種迫切性。中國第五大電池製造業者國軒高科表示，已尋求鞏固上游鋰供應，以便穩定原物料成本，同時也改善生產過程和技術，以因應較高進貨成本的影響。

國軒高科說：「雖然鋰價飆漲將不會破壞電動化的方向，但可能對短期電池價格降價形成阻力。」