中印買盤撐場 金價回升有望

利多因素合流，撐起金價行情。（路透）

今年來，由大型黃金指數股票型基金（ETF）驅動的賣壓打擊黃金價 格，但最近金價已有止穩跡象，顯示印度和中國 的央行 及消費者踴躍買進，燃起金價止跌回升希望。

紐約黃金期貨14日早盤走軟，跌0.2%，至1,744美元，前市收漲0.9%，過去兩周來上漲將近1%，似乎正重新站穩腳步，反映一些利多因素合流，撐起這種貴金屬行情。

倫敦金融時報（FT）報導，兩項指標顯示，黃金最大消費國中國的需求旺盛。

近幾周來中國金價相對於國際金價出現溢價，扭轉去年呈現折讓的情況。上海黃金交易所的資料顯示，3月份從上金所提領的黃金數量達168公噸，是去年同期的兩倍。

世界黃金協會（WGC）首席市場策略師李德認為，這些黃金大部分會用來回補庫存，因為2月農曆新年期間需求很強。同時，彭博資料顯示印度對黃金首飾的需求也已回升，3月進口量達98.6公噸，接近兩年來最高。

倫敦經紀公司StoneX分析師歐康奈爾說：「亞洲氣氛已丕變。」她預期，若是央行購金需求也一樣旺盛，金價底部有撐。

根據WGC的資料，各國央行2月共買進8.8公噸黃金，印度、烏茲別克、哈薩克和哥倫比亞最積極。但整體而言，今年1月和2月央行淨賣出17公噸黃金，土耳其賣得最多，年初表現是逾十年來最弱。

匈牙利央行上周表示，3月持有的黃金部位達95公噸，比原先的32公噸大幅提高，主要考量全球政府債台高築和通膨復熾顧慮，使黃金作為安全避風港和保值資產的吸引力轉強。

今年來金價仍然跌8%左右，主要原因是債券殖利率竄升削弱黃金吸引力，以及來自黃金ETF的賣壓持續，根據WGC資料，自2020年11月迄今黃金ETF持有部位（以噸數計）已經下滑近9%。