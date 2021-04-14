Grab來美上市 創SPAC最大案

東南亞叫車與外送巨擘Grab將以近400億美元估值來美國上市。（路透）

東南亞 叫車與外送巨擘Grab將以近400億美元估值來美國 上市，寫下特殊目的收購公司（SPAC）史上最大上市案。

Grab 13日發布聲明，同意與Altimeter資本管理旗下的空白支票公司Altimeter Growth合併後上市，Grab市值上看396億美元，等於短短18個月內估值成長逾一倍；Grab上市後也將透過私募投資 （PIPE）向貝萊德、富達投資、普信、駿利亨德森投資及淡馬錫等投資人，籌資逾40億美元。

Grab將成為東南亞首個透過SPAC上市的獨角獸科技企業，合併後新公司未來數個月將在那斯達克交易所進行交易，股票代號GRAB。Grab執行長陳炳耀表示，Altimeter資本管理將透過PIPE向新公司投資7.5億美元，約是新一輪籌資規模的五分之一，加上其手中原已持有的股票將面臨三年閉鎖期限制，顯示Altimeter對Grab的長期支持。管理1500億美元的Altimeter同時承諾提供高達5億美元應急投資，相當於Altimeter Growth股東總贖回金額。

作為東南亞超級應用程式（App）市場領頭羊的Grab預期，當地消費者服務整體潛在市場規模將在2025年前擴張至逾1800億美元，高於2020年的520億美元；儘管印尼勁敵Gojek加劇競爭及新冠疫情限制人們活動，這塊市場去年商品交易總額（GMP）為125億美元，較2018年成長逾一倍。

儘管美國SPAC上市熱隨著監管趨嚴出現降溫跡象，但空殼公司今年來在美籌得990億美元資金，刷新去年830億美元紀錄，Grab顯然也想趕搭這班順風車。這樁SPAC上市案象徵Grab迎來轉捩點。面對軟銀及其他投資方施壓，Grab過去一年耗費大量時間和Gojek談合併，但談判最終在12月破局。