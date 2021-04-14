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比特幣連6漲 飆上6.3萬元

編譯王巧文、記者吳凱中／綜合報導

投資人對美國虛擬幣交易所龍頭Coinbase的上市寄予厚望，帶動比特幣在13日盤中一舉衝破6萬3000美元關卡，再創歷史新高。市場也看好將帶動虛擬貨幣挖礦熱潮延續，有利華碩、微星、技嘉等板卡廠顯卡業務持續走高，為上半年獲利挹注動能。

根據彭博資訊報導，比特幣截至13日已連漲六天，本周來盤中皆一度站回6萬美元大關，13日盤中更一度勁揚5.5%，飆上6萬3246.29美元，再度改寫上月締造的歷史最高價。第二大加密貨幣乙太幣也連袂飆漲，攀抵2210美元新高。

比特幣今年來漲勢驚人，與年初相比，已飆漲逾110%。電動車大廠特斯拉上月初砸15億美元買比特幣，帶動比特幣價格摜破6萬美元大關；包括美國紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、信用卡大咖萬事達卡（Mastercard）等主要公司紛紛擁抱或投資加密幣，高盛和摩根史坦利也宣布，計劃向客戶提供比特幣投資服務。惟台灣加密貨幣概念股在近期漲多後，13日集體回檔修正，以華擎、麗臺、映泰跌勢最重。

不過，隨著比特幣再登新高價，市場仍看好，對華碩、微星、技嘉、華擎、麗臺、映泰、撼訊、承啟等板卡業者後市有利。

Coinbase預定14日在紐約正式掛牌，這將寫下加密幣交易所在美上市首例，也意味爭取加密幣躍為主流的支持者打了一場勝仗。成立不到十年就要上市的Coinbase，估值高達約1000億美元，逾紐約證交所和那達克斯交易所市值的加總。若按計畫上市，Coinbase的地位將有如加密幣界的美國紐約證交所，並成為數位貨幣新時代風險和報酬的有力象徵。

比特幣大漲，促使加密貨幣「礦工」狂掃市場顯卡，推升板卡廠業績熱轉。微星日前公布3月營收177.25億元，月增33.72%，年增71.97%，創單月歷史新高；第1季營收480.04億元，年增68.42%，季增14.5%，創單季歷史新高。

微星看好電競筆電、主機板與顯示卡等三大主力產品的銷售，加上缺貨潮難解，2021年營收與出貨量，均將兩位數成長，今年並將提升10%至20%產能，預期第2季業績將續揚。

華碩今年1月陸續調漲顯示卡和主機板售價，美國官方商城與通路零售商新價格漲幅達20%。華碩指出，顯卡目前仍供不應求，短期缺貨狀況仍會延續，上半年會繼續調漲價格。

華碩共同執行長許先越先前表示，顯卡漲價後，讓公司相關業務年度業績達成率進度超前。

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