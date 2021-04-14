我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

美銀：投資人增稅憂慮升高

編譯任中原／綜合報導

美股舊憂未去，又添新愁。美國銀行（BofA）最新的經理人每月調查報告指出，公債殖利率及通膨上升雖仍是投資人的主要憂慮，投資人對增稅的憂慮正迅速升高，並正提高現金配置比重。

美銀的報告指出，在接受調查的177家投資機構中，15%表示增稅是最大的「尾部風險」（即發生機率不高，但衝擊嚴重），比率較上個月大幅提高，主要是由於拜登政府提高企業稅率的主張。15%的受訪機構認為，新冠肺炎疫情是最大的尾部風險。

投資機構認為最大的風險仍是美國聯準會（Fed）縮減寬鬆政策所引發的「縮減恐慌」，以及通膨升高，但兩者的比率都低於上個月。

投資機構仍認為股市「過度看多」，正在做頭，因此對股市報酬率的展望高度審慎。

近半數受訪者認為，若美國10年期公債殖利率升破2.1%關卡，美股可能回檔修正10%。

投資機構也更加樂觀看待全球經濟復甦。報告指出，50%的受訪者表示全球經濟走上V型復甦軌道，遠高於去年5月的10%；57%的受訪者認為未來12個月經濟成長及通膨都將高於長期趨勢水準，比率創新高。

調查也顯示，投資人提高現金配置的比率至4.1%，高於2月時的3.8%。

32%的受訪者偏愛大型科技股；比率雖仍最高，但遠低於去年9月時的80%。

約34%的受訪者現在相信標普500指數今年的表現將優於新興股市，28%認為新興股市較優。74%的受訪者認為比特幣已泡沫化，只有16%不以為然。

高盛集團也警告，如果增稅計畫實現，將對美國企業明年的獲利成長造成重大打擊，另外新冠肺炎疫苗普及率及通膨動向也令投資機構擔憂。

投資 美國 殖利率

上一則

Grab來美上市 創SPAC最大案

下一則

Uber上月訂單衝11年高

延伸閱讀

與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死

與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死
拜登遣「最佳友人」陶德訪問台灣 將會晤蔡英文總統

拜登遣「最佳友人」陶德訪問台灣 將會晤蔡英文總統
「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會

「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會
拜登翻轉川普撤軍計畫 將增派500名駐德美軍

拜登翻轉川普撤軍計畫 將增派500名駐德美軍

熱門新聞

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
高盛將推出主題投資ETF。路透

效仿女股神 高盛也要推主題式主動型ETF 押寶未來

2021-04-10 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見