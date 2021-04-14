美銀：投資人增稅憂慮升高

美股舊憂未去，又添新愁。美國 銀行（BofA）最新的經理人每月調查報告指出，公債殖利率 及通膨上升雖仍是投資 人的主要憂慮，投資人對增稅的憂慮正迅速升高，並正提高現金配置比重。

美銀的報告指出，在接受調查的177家投資機構中，15%表示增稅是最大的「尾部風險」（即發生機率不高，但衝擊嚴重），比率較上個月大幅提高，主要是由於拜登政府提高企業稅率的主張。15%的受訪機構認為，新冠肺炎疫情是最大的尾部風險。

投資機構認為最大的風險仍是美國聯準會（Fed）縮減寬鬆政策所引發的「縮減恐慌」，以及通膨升高，但兩者的比率都低於上個月。

投資機構仍認為股市「過度看多」，正在做頭，因此對股市報酬率的展望高度審慎。

近半數受訪者認為，若美國10年期公債殖利率升破2.1%關卡，美股可能回檔修正10%。

投資機構也更加樂觀看待全球經濟復甦。報告指出，50%的受訪者表示全球經濟走上V型復甦軌道，遠高於去年5月的10%；57%的受訪者認為未來12個月經濟成長及通膨都將高於長期趨勢水準，比率創新高。

調查也顯示，投資人提高現金配置的比率至4.1%，高於2月時的3.8%。

32%的受訪者偏愛大型科技股；比率雖仍最高，但遠低於去年9月時的80%。

約34%的受訪者現在相信標普500指數今年的表現將優於新興股市，28%認為新興股市較優。74%的受訪者認為比特幣已泡沫化，只有16%不以為然。

高盛集團也警告，如果增稅計畫實現，將對美國企業明年的獲利成長造成重大打擊，另外新冠肺炎疫苗普及率及通膨動向也令投資機構擔憂。