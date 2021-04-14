美3月CPI升幅 八年半最大

美國經濟復甦、各地陸續解封，促使需求開始回升，帶動3月消費者物價漲幅為八年半以來最大。（Getty Images）

美國 3月消費者物價漲幅為八年半以來最大，顯示經濟復甦及各地陸續解封，需求開始回升，帶動通膨上升，也增添通膨壓力正在蓄積的證據。

美國勞工部公布，3月消費者物價指數 （CPI）比2月攀升0.6%，高於市場預期的0.5%，更是2012年8月來最大升幅。

若與去年同期相比，上月CPI揚升2.6%，高於市場預估的2.5%，為2018年8月以來最高，遠高於2月的1.7%；年升率急升，主要是因為去年3月時肺炎肺炎疫情才剛爆發，造成物價下跌，比較基期偏低所致，且低基期效應可能延續好幾個月。不僅是CPI，今年3-5月的其他主要經濟數據也都會出現不尋常的年比升幅。

3月核心CPI則比2月升高0.3%，高於市場預期的0.2%，為七個月來最大漲幅，主要反映房屋租金與汽車保險費用上漲；與去年3月相比，年升率為1.6%，高於市場預期的1.5%，但距離聯準會 設定的2%目標仍遠。整體CPI上升速度遠比核心CPI快，主要是因為能源價格回升。

由於上周公布的3月生產者物價（PPI）升幅也明顯升高，加上CPI升幅也高於預期，使投資人益發重視通膨走向，以及能將美國公債殖利率推到多高。基於供應鏈出現嚴重瓶頸，加上原料與零組件供給短及價格上漲，已使生產者的成本上升，也使CPI有加速上升的風險。

最新的CPI數據也將加劇原已激烈的通膨討論度。一些分析師與經濟學家主張，消費者的「報復性消費」、再加上政府推出規模數兆美元的刺激方案，將導致物價持續上漲。但聯準會（Fed）主席鮑爾等官員則認為，物價大漲只是暫時現象。

供給管理協會（ISM）發布的服務業指數顯示，3月有一半以上的服務供應業者提高價格，比率是十年以來最高；製造業指數也顯示，72%的製造業者提高產品售價。最近一些企業的高級主管也表示計畫提高售價。