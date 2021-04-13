全球出生率大降 經濟拉警報

南韓1月新生兒人數下滑6.3%。（歐新社）

日經新聞報導，全球多國在遭受新冠肺炎疫情 的衝擊九個月後，去年12月和今年1月的出生率都大幅下滑，反映新冠疫情已拖累人口成長，讓國際經濟的前景面臨嚴峻挑戰。

戰爭、經濟蕭條和自然災害過後往往會出現嬰兒潮，但專家擔心新冠疫情並不會出現類似模式。

日經新聞彙整的資料顯示，日本 、法國和西班牙等國家的新生兒人數已下滑10%到20%，部分地區的減幅甚至更大，顯示生育率普遍下降的速度正在加快。

專家擔心，如果出生率繼續降低，這些經濟體可能無法維繫經濟成長，也難以支撐社會安全網。

台灣 人口成長也不容樂觀，根據內政部統計，受到疫情衝擊，台灣去年新生兒人數僅16萬5249人，也創下史上新低，死亡人數也首度多過出生人數。今年第1季出生人數共3萬4917人，年減13.6%，死亡人數較出生多1萬2709人，今年人口自然成長已連續三個月呈現「生不如死」現象。

日經新聞尚未取得中國大陸資料，但今年1月香港的新生兒人數較去年同期銳減56%，台灣年減23%。原本已苦於出生率低迷和高齡化的南韓、日本，1月新生兒人數分別下滑6.3%和14%。

義大利是歐洲最先受到疫情衝擊的地區，去年12月的新生兒人數年比重挫22%；西班牙1月新生兒人數下滑20%，法國減少13%，創該國1975年以來最大跌幅。

法國統計局表示，公衛危機和極大的不確定性，可能促使民眾取消或延後生育計畫。美國的情況也沒比較好，聯邦政府雖還沒發布全美數據，但康乃狄克州的每月數據顯示，當地1月的新生兒人數年減14%，英國牛津經濟研究所預估美國人口今年只會增加0.2%，為1918年以來最小增幅，原因也包括前總統川普抑制移民入境。

日本的新生兒人數今年預期將低於80萬人；截至去年10月止的十個月裡，懷孕登記數較前一年同期減5.1%；去年4月日本發布緊急事態宣言後，懷孕數更是銳減。