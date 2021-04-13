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限制投票法 上百美企聯手反制

編譯林奕榮／綜合報導
可口可樂等業者正研擬限制投票法反制措施。（路透）
可口可樂等業者正研擬限制投票法反制措施。（路透）

美國共和黨正在全美40多州推動限制投票權的法案，引發民間企業反彈，上百位美國重要企業高管已召開視訊會議，討論各種爭取更多投票權的方式，包括重新評估政治獻金、撤回投資計畫，或是提供有薪假讓員工去簽署請願書等措施。

喬治亞州3月通過一項新法案，要求選民申請不在籍投票時須出具州核發的身分證明，並限制投票箱數目和地點，且德州、佛州等地也可能跟進。總部位於喬治亞州的可口可樂和達美航空表示，在這項法案通過前已推動修改，其他企業則譴責新的投票限制。

彭博資訊與華爾街日報報導，上百家企業上周末已開會研擬反制之到。知情人士透露，與會人士包括美國運通前執行長錢納特和美國默克藥廠執行長佛雷澤，他們敦促企業領袖合作爭取投票權，並連署反對被他們視為具有歧視性的投票法案；錢納特指出，目前已有多位企業領導人願意連署，包括百事公司（Pepsi）、PayPal等知名企業。

這場會議由非營利組織「包容性資本主義聯盟」、耶魯管理學院教授桑南菲德和民主倡議組織Leadership Now Project共同主辦；會中提出的選項，還包括為員工提供有薪投票假，以及簽署公開原則聲明。

桑南菲德表示：「我們樂見這些企業高管熱心參與，相互支持。」 他並指出，一些人士揚言企業領導人不應涉足政治，這場會議則是對這種主張的「反抗聲明」；「與會領導人無視恫嚇，提出具有建設性的想法」。

投票 美國 喬治亞州

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