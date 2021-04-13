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微軟砸197億美元 買AI軟體商

編譯洪啟原／綜合報導
微軟將以197億美元的全現金交易，收購人工智慧和語音辨識技術公司Nuance。（路透）
微軟將以197億美元的全現金交易，收購人工智慧和語音辨識技術公司Nuance。（路透）

微軟（Microsoft）12日表示，將以197億美元的全現金交易，收購人工智慧（AI）和語音辨識技術公司Nuance，成為微軟歷來第二大手筆的併購案，顯示這家美國科技巨擘正押重注於醫療保健人工智慧（AI）科技，加碼進軍企業醫療軟體市場。

微軟表示，將以每股56美元的現金收購Nuance，價碼比Nuance上周五（9日）收盤價溢價23%，對Nuance的估值達到約160億美元，加上承接債務後，整體交易金額為197億美元，是微軟在2016年以260億美元收購專業社群網站領英（LinkedIn）後，最大手筆的併購案。Nuance股價12日早盤應聲大漲逾16%。

Nuancet成立於1992年，截至去年9月擁有7100名員工，是語音辨識AI的早期開發者之一，其技術也被用於驅動蘋果語音助理Siri的語音回應，該公司語音辨識系統也被廣泛用於眾多產業。

Nuance在執行長班傑明（Mark Benjamin）的帶領下，Nuance集中營運焦點，專注於與醫療保健供應商、大型電子醫療紀錄業者合作，並且賣出車用AI、影像辨識等事業。

Nuance與微軟已合作兩年，幫助醫師擷取與病患的語音對話，並把討論內容整合到電子醫療紀錄內，該公司的產品也與微軟的Team聊天軟體整合，協助遠距醫療預約。

微軟過去幾年來已積極透過併購，進軍醫療保健產業，銷售雲端軟體的醫院和醫師，微軟與Nuance整併後，將讓醫師不必再做筆記，也更能預測病患的需求。

Wedbush分析師艾夫斯指出，這項交易將是微軟的一大勝利，因為Nuance過去幾年持續推動重大轉型，能成為微軟在醫療保健市場的獨特資產。彭博資訊分析師也認為，這樁交易能幫助微軟加速醫療保健產業的數位化，近期能獲取的最大益處為遠距醫療。金融時報指出，雙方合併後的市場更能拓展至金融服務業和電信業。

微軟在收購Nuance後，也將補齊AI雄心的另一塊拼圖。微軟多年來已指派上千名員工投入AI技術，並且釋出能用於打造語音、影像辨識與偵錯應用程式（App）的工具給開發者。

Nuance今年來股價漲約3.4%，帶動市值勁增130億美元，但漲幅分別落後史坦普500指數的9.9%、和微軟的15%。

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