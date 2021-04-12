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日汽車零件廠轉型 跨足風電

編譯林奇賢／綜合報導
引擎供應商日本電產（Nidec）將砸下2,000億日圓在塞爾維亞新建一座電動車驅動馬達工廠。（路透）
引擎供應商日本電產（Nidec）將砸下2,000億日圓在塞爾維亞新建一座電動車驅動馬達工廠。（路透）

全球各大車廠持續朝電動車轉型，也將改變汽車零件產業的版圖樣貌。日本汽車零件製造商已大幅調整旗下業務，整併傳統汽車零件產線，並且擴大開發客戶族群、跨足風力發電等產業。

日經新聞報導，日本汽車軸承大廠那智不二越，將把傳統汽車都能使用的軸承產線遷離日本富山與台灣，集中至泰國，將斥資100億日圓（8074萬美元），在泰國羅勇府現有工廠旁再興建一座工廠，預定2022年2月投產。

那智不二越計劃在2022年底前，提高泰國製軸承產量的占比一倍至40%，日本等地的工廠將專攻客製化軸承，富山廠則主攻高耐用性的產品。

軸承主要用於汽車的引擎和變速箱，每台內燃機引擎內約有100至150個軸承，但電動車使用的軸承通常會少約30%，因此隨著電動車的成長侵蝕傳統汽車引擎的需求，導致傳統汽車的軸承需求減少，促使業者調整業務。

車用軸承大廠NSK便認為，電動車和風電機所使用的小型馬達軸承市場前景可期，計劃未來三年投資多達50億日圓，提高中國工廠的風電機用大型軸承產量，以供應給中國風電業者。

另一方面，電動車將提高馬達、電池等零組件的需求。日本電產（Nidec）把電動車引擎視為未來關鍵事業之一，尋求提高在歐洲電動車市場的市占率，計劃支出2,000億日圓，在塞爾維亞蓋一座馬達工廠。

三菱化學也將提高電解質（鋰離子電池的重要原料之一）解決方案的產能約50%，旭化成也將投資300億日圓提高電池重要材料「隔離膜」的產量。

汽車 電動車 日本

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