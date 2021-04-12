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樂金、SK商業機密訴訟和解

編譯黃嘉洵／綜合報導
南韓兩大電動車電池巨擘SK創新公司、和樂金化學旗下樂金能源解決方案，11日針對電動車電池商業機密訴訟案達成和解。（美聯社）
南韓兩大電動車電池巨擘SK創新公司、和樂金化學旗下樂金能源解決方案，11日針對電動車電池商業機密訴訟案達成和解。（美聯社）

南韓兩大電動車電池巨擘SK創新公司、和樂金化學旗下樂金能源解決方案（LG Energy Solution），趕在11日期限前的最後一刻，針對電動車電池商業機密訴訟案達成和解，有助福特與福斯汽車能繼續在美國生產電動車，也將對總統拜登推廣電動車的政策帶來助益。

雙方11日發布共同聲明，SK創新同意支付2兆韓元（18億美元）的和解金給樂金能源解決方案，現金和授權金各占一半，為兩年來的訴訟戰畫下句點，雙方同意撤銷國內外所有訴訟，且未來十年不會再向對方興訟。

樂金2019年起在多處狀告SK創新公司非法取得其敏感科技，美國國際貿易委員會（ITC）今年2月做出支持樂金的判決，並將禁止SK創新的產品輸美十年。

但這將波及福特新一代電動小貨卡F-150與福斯ID.4休旅車的上市計畫，因為這兩款預定明年開始生產的電動車，都採用SK創新在喬治亞州工廠組裝的電池，從而危及喬治亞州6,000個就業機會，引發喬治亞洲的州長與國會議員呼籲總統拜登介入。

路透引述知情人士指出，拜登政府、福斯及福特都希望兩造和解，美國貿易代表戴琪更親自參與和解討論，敦促兩造達成解決方案。

SK創新同意支付18億美元和解金給樂金能源解決方案。（美聯社）
SK創新同意支付18億美元和解金給樂金能源解決方案。（美聯社）

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