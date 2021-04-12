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通膨加稅...華爾街兩大恐慌

編譯林聰毅／綜合報導
美國刺激措施所帶動的經濟成長，可能引發40年來最大的「通膨恐慌」，圖為紐約購物者觀看曼哈頓區商場櫥窗展示。(路透)
美國刺激措施所帶動的經濟成長，可能引發40年來最大的「通膨恐慌」，圖為紐約購物者觀看曼哈頓區商場櫥窗展示。(路透)

華爾街股市上周再締新猷，投資人在歡欣鼓舞之餘，也正嚴加提防兩大威脅：一是美國刺激措施所帶動的經濟成長，可能引發40年來最大的「通膨恐慌」，二是華府正在醞釀中的「加稅風暴」。

美國13日將公布3月消費者物價指數（CPI），預估比2月攀升0.5%，年升率預料將達2.5%，在供應鏈持續受擾、當局實施財政與貨幣寬鬆措施、及消費者積壓的需求開始釋出之際，投資人將從中研判物價激升趨勢是否延續；15日公布的3月零售銷售數據更是觀察需求的重要指標，預料將比2月成長5.5%。

Jefferies全球股票策略師伍德說，新冠疫情所抑制的需求必將大爆發，「結果是，投資人應為1980年代初以來的美國最大通膨恐慌做好準備，當時的聯準會（Fed）主席伏克爾在1970年代末期透過對持續升息，來壓低二位數的通膨率」。

市場正在激辯通膨升勢會維持多久、及Fed會怎麼回應。Fed主席鮑爾預定美東時間11日晚間7時接受媒體訪問，也將在美東時間14日中午12時發表談話，還有至少七名Fed官員都將發表演說，內容備受關注。

此外，拜登政府正計畫將美國公司稅從21%調高到28%，並制定全球最低企業稅率，分析師警告，這些措施可能傷害企業獲利，並衝擊美股。

分析師說，目前投資人對拜登政府加稅方案的反應還不大，是因還在觀望等待國會通過的最終版本，但投資人有所反應只是時間問題。瑞銀預估，若國會通過目前版本的增稅方案，史坦普500指數成分企業獲利將減少7.4%，但最後版本的實際衝擊可能只有一半，高盛則估計，國會通過目前的加稅案，史坦普500企業明年每股盈餘可能減少多達9%。

花旗集團首席美國股票策略師雷科維奇說，只要公司稅率增加4個百分點（拜登政府的方案是提高7個百分點），今年史坦普500指數企業的每股盈餘將比分析師預估減少3%。

其中，美國的電訊服務、IT及製藥等產業的跨國公司將受創尤重，因為這些業者的多數珍貴資產都是智慧財產權這類無形資產。

根據史坦普道瓊指數公司，史坦普500企業去年第3季繳納的稅率為17.5%，科技業者的稅率更只有14.8%。

富國銀行資產管理公司主動股票投資部門主管密雷提說：「現在大家都有點像在野餐，但你能看到暴風雨即將來臨。」

美國 投資 指數

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