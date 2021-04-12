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美國企業財報季 Q1獲利看增25%

編譯林奕榮／綜合報導

美企第1季財報季本周開鑼，由摩根大通與高盛公司等華爾街銀行打頭陣，史坦普500指數企業上季獲利預估將比一年前增加約25%，有望助攻股市漲勢。分析師指出，在當前股市價位已高之際，投資人將關注企業財測，以及主管對於消費者需求前景的信心、和如何因應日漸攀升的成本。

摩根大通等大銀行預定14日公布上季財報，為財報季揭開序幕。路孚特資料顯示，史坦普500指數成分企業第1季整體獲利預料將比去年同期成長約25%，為2018年以來最大增幅。此前一些較早發布季報的企業財報強勁，成為上季財報可望優於高預期的利多跡象；截至8日，已公布財報的20家史坦普500成分企業，平均獲利高於預期11%。

在分析師已陸續調高企業獲利預估、股市價位卻都居高不下之際，投資人將密切關注企業財測，以舒緩股市估值太高的憂慮。

Commonwealth金融網路公司投資長麥克米蘭表示：「企業獲利的預估已經調高，但史坦普500企業的本益比一直維持在約22倍（長期均值為約15倍）。在這種情況下，支撐股市走高的依據，將是企業獲利。」他認為，金融和原物料產業的展望值得關注，「如果企業要開始成長，就得貸款」。

Bryn Mawr信託公司投資長米爾斯說，美股本益比很高，因此企業獲利至關緊要，若基本面跟不上市場期待，股價可能大幅調整。

投資人也將緊盯企業主管對於一些關鍵議題的看法，包括成本攀升是否會導致漲價、華府加稅方案對獲利的影響、對消費者需求前景的看法等。Leuthold集團首席投資策略師保爾森說：「我們會見到更多企業對前景的看法，這才是關鍵。」

投資 史坦普500 指數

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