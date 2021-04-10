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今年第4次 特斯拉在美又漲價

編譯陳律安、洪啟原／綜合報導

電動車新聞網站Electrek報導，美國電動車大廠特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年來第四度漲價。

報導指出，特斯拉Model 3 Long Range全輪驅動款的售價，已從46,990美元漲至47,490美元；Model Y Long Range全輪驅動款的價格，則從49,990美元漲至50,490美元。

特斯拉在調漲美國製Model 3價格的同時，也更新這款車的內裝，使門板飾條的顏色與儀表板的顏色相符。然而，特斯拉這次並未調整美製Model Y的內裝。

特斯拉上周宣布，第1季交車量達18.48萬輛，創新高。隨著特斯拉庫存在上季幾乎見底，本季之初又再度調漲車款售價。美國政府也正在商討修改電動車補貼方案，也可能影響特斯拉車款的售價。

相較於傳統車廠，特斯拉未仰賴經銷商交車，也不依賴經銷商和終端消費者協商最終價格。特斯拉擁有自家的交車網路，在每個市場的車輛售價也未因人而異，許多人認為這是特斯拉的一大優勢，對產品售價的掌握度較高。

在此同時，車用晶片短缺的衝擊愈來愈嚴重，美國通用汽車（GM）與福特汽車（Ford）、及南韓現代汽車（Hyundai）都宣布，下周起將擴大減產或停產。

全美最大車廠通用汽車8日表示，先前未受晶片吃緊影響的三座工廠，12日起將停工或減產一到兩周，受影響的車款包括雪佛蘭Traverse SUV、凱迪拉克XT5和XT6 SUV。通用也延長其他廠房停工時間，包括密蘇里州堪薩斯城一座廠房和加拿大安大略一座工廠。

福特也說，下周起芝加哥組裝廠、Flat Rock組裝廠將停產，堪薩斯城組裝廠將部分停產，俄亥俄組裝廠則將減班營運。

現代汽車9日則宣布，牙山工廠將從12日起停產兩天，已將停工至14日的蔚山廠也取消本周末的加班計畫。

為了解決晶片短缺困境，美國國安顧問蘇立文與白宮經濟顧問狄斯12日將與通用執行長巴拉、福特執行長法利等產業主管開會商討對策，英特爾執行長基辛格預料也將與會。

韓國半導體產業協會9日與產業通商部官員開會時，三星電子與SK海力士（SK Hynix）等業者都呼籲政府伸出援手。

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