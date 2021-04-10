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通膨蠢動 實體資產受青睞

編譯湯淑君／綜合報導
美國佛羅里達州奧蘭多的一處電動車充電站。(美聯社)
美國佛羅里達州奧蘭多的一處電動車充電站。(美聯社)

通膨復熾在望，促使投資人減持債券，轉進「實體」資產，例如電動車基礎設施、高檔辦公室、工業用金屬等，作為抗通膨護盾，這將衝擊傳統「股六債四」的多元資產投資組合。

美國、德國等七大工業國（G7）公債殖利率近來維持低迷，不再能提供吸引人的收益，在時局動盪時也未必是良好的安全避風港，如今通膨巨獸大有反撲之勢，可能帶來更大的挑戰。

資產管理公司Unigestion總經與動態配置主管薩弗里表示，已把債券投資部位砍到接近2019年10月來最低，改買能源、工業金屬和大宗商品出口國貨幣。

薩弗里說：「今年公債殖利率走勢翻轉，對股票60%和債券40%的投資組合來說，遊戲規則隨之改變。」他預期，通膨將比聯準會（Fed）預期持久得多，持有固定收益資產的不確定性「銳增」。

通膨將侵蝕未來債券票息的價值。通膨竄升的顧慮，已使美國10年期公債價格第1季下跌5%，根據Refinitiv資料這是1987年以來表現最糟的一季。追蹤基金績效的晨星公司說，第1季「股六債四」投資組合績效不如彈性更大的策略，是兩年多來首見。

瑞信警告，若堅持「股六債四」策略，未來20年的年化報酬率低於2%，只有過去20年報酬率的三分之一。

摩根私人銀行投資策略師彼德斯表示，正重新思考「40%」的配置，尋找債券以外也能提供收益和多元性的替代資產。

她已擴大投資建材（可望受惠於美國2.3兆美元基建計畫）；看好數位基礎設施，特別是5G網路和電動車充電站；以及未上市資產，例如不動產（含租金收入和資本增值的年報酬率可達4%至6%）。

投資 債券 殖利率

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