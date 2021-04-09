我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

Uber砸2.5億元 提高駕駛收入

編譯陳律安／綜合報導
美國叫車平台Uber將額外投入2.5億美元，以提高駕駛人員所得。(路透)
美國叫車平台Uber將額外投入2.5億美元，以提高駕駛人員所得。(路透)

美國叫車平台Uber將額外投入2.5億美元，以提高美國駕駛人員所得，Uber並表示，新冠肺炎疫情時期叫車需求升溫，使駕駛人員工接客接不完，所得大增，但Uber也警告，這種收入增加的機會難以延續。

Uber在7日指出，將額外投入2.5億美元，以提高駕駛人員收入，並提出最低所得保障，以激勵新加入生力軍和既有駕駛人。

Uber並表示，在美國許多城市，每周工作20個小時的駕駛，每小時收入中位數較疫情爆發前約提高25%至75%，在費城每小時所得約31美元，芝加哥則逼近29美元。這些收入已扣除Uber收取的費用，但未涵蓋乘客打賞的小費。

Uber美加移動部門副總辛涅利表示，駕駛人員應把握目前收入較高的機會，原因是未來會有更多駕駛人員重返該平台，導致收入降至疫情爆發前的水準。

叫車需求升溫，原因是美國有更多州解除封鎖措施，以及更多民眾接種新冠疫苗和出遊。不過，目前駕駛人員回流的速度相當緩慢；在疫情最嚴重時期，許多駕駛人員基於叫車需求減少、自身安全等考量而停止出車。

叫車業者Lyft 6日也說，前25大市場的駕駛人員，含小費的平均時薪為36美元，遠高於疫情肆虐前的20美元。Lyft也在特定地區提出額外獎勵。

Uber和Lyft主管都向投資人表示，由於叫車需求可望進一步升溫，駕駛人員不足是一大隱憂。

疫情 美國 Lyft

上一則

全球IT支出 今年估成長逾8%

下一則

滴滴貨運拓版圖 進軍北京、溫州等11城市

延伸閱讀

美國制裁緬甸國營寶石公司 切斷軍政府資金來源

美國制裁緬甸國營寶石公司 切斷軍政府資金來源
錢復：蔣經國自認「一生一無可取」 曾拒美國學者寫傳

錢復：蔣經國自認「一生一無可取」 曾拒美國學者寫傳
PayPal創辦人：比特幣可能成為中國對付美國的金融武器

PayPal創辦人：比特幣可能成為中國對付美國的金融武器
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
蘋果公司執行長庫克。路透

再拚十年？ 蘋果CEO庫克：可能不會了

2021-04-05 15:30
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。(路透)

葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

2021-04-05 09:02
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

2021-04-07 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光