全球IT支出 今年估成長逾8%

研調業者顧能（Gartner）的資訊科技（IT）支出預估調查顯示，企業的資訊長和科技部門主管正從新冠疫情 期間所施行的權宜資訊技術做法，轉向追求更加宏大的計畫。

顧能公布，全球企業今年的IT支出預估達到4.1兆美元，預期比2020年增加8.4%，企業的IT支出成長步調也預料恢復至疫情爆發前的水準。

許多企業正擴大使用視訊會議和團隊協作工具，這些工具在疫情期間有助支持遠距辦公，並為長期轉向結合實體與遠距工作模式的混搭辦公空間奠定基礎。

顧能表示，企業在企業軟體和設備的支出比去年增加逾10%，這項支出的增幅預料保持領先。

大多數企業在2020年擱置大型技術計畫，同時轉向安裝遠程協作和其他有助業務持續運作的工具。

這項轉變推翻防疫封鎖措施登場前所做的樂觀預測。顧能預估，全球企業去年的IT支出約為3.8兆美元。

顧能首席預測師洛夫洛克說：「去年聚焦在如何使遠距辦公得以運作。現正轉變成如何提升遠距辦公的生產力。」

這包括轉向推動業流程全面數位化的努力，並打這些流程轉向雲端 ，這項策略一般稱為數位轉型。洛夫洛克表示，雲端的業務系統與軟體在疫情期間證明了自身的價值，特色是可依據需求有所調整，快速因應市場中出乎預料的變化。

洛夫洛克也說，企業的IT支出將回升至疫情爆發前的水準，但各行業的增幅並不一致，在疫情期間表現相對較好的銀行、證券和保險 公司，可能比零售和旅遊業者更快擴大IT支出。