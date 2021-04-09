全球IT支出 今年估成長逾8%
研調業者顧能（Gartner）的資訊科技（IT）支出預估調查顯示，企業的資訊長和科技部門主管正從新冠疫情期間所施行的權宜資訊技術做法，轉向追求更加宏大的計畫。
顧能公布，全球企業今年的IT支出預估達到4.1兆美元，預期比2020年增加8.4%，企業的IT支出成長步調也預料恢復至疫情爆發前的水準。
許多企業正擴大使用視訊會議和團隊協作工具，這些工具在疫情期間有助支持遠距辦公，並為長期轉向結合實體與遠距工作模式的混搭辦公空間奠定基礎。
顧能表示，企業在企業軟體和設備的支出比去年增加逾10%，這項支出的增幅預料保持領先。
大多數企業在2020年擱置大型技術計畫，同時轉向安裝遠程協作和其他有助業務持續運作的工具。
這項轉變推翻防疫封鎖措施登場前所做的樂觀預測。顧能預估，全球企業去年的IT支出約為3.8兆美元。
顧能首席預測師洛夫洛克說：「去年聚焦在如何使遠距辦公得以運作。現正轉變成如何提升遠距辦公的生產力。」
這包括轉向推動業流程全面數位化的努力，並打這些流程轉向雲端，這項策略一般稱為數位轉型。洛夫洛克表示，雲端的業務系統與軟體在疫情期間證明了自身的價值，特色是可依據需求有所調整，快速因應市場中出乎預料的變化。
洛夫洛克也說，企業的IT支出將回升至疫情爆發前的水準，但各行業的增幅並不一致，在疫情期間表現相對較好的銀行、證券和保險公司，可能比零售和旅遊業者更快擴大IT支出。
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