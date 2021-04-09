G20：最低企業稅拚7月拍板

20國集團財金首長承諾，將於今年7月時對全球最低企業稅率、及如何對跨國科技巨擘的獲利徵稅，達成解決方案。(美聯社資料照片)

美國 已向全球近140國提議一項適用於超大跨國企業獲利的租稅計畫，根據企業在各地的營收 課稅，並且推動設定全球最低企業稅率。20國集團（G20）財金首長則在7日承諾，將於今年7月時對全球最低企業稅率、及如何對跨國科技巨擘的獲利徵稅，「達成全球性且以共識為基礎的解決方案」。

美國財長葉倫 已提議將全球最低企業稅率訂在21%，遠高於經濟合作發展組織（OECD）正在討論的12.5%最低稅率。美國計劃對美國企業的海外所得課徵至少21%的稅，若制定全球最低企業稅率，也能避免其他外國企業享有稅負成本較低的競爭優勢。

彭博資訊與金融時報報導，葉倫也對參與OECD巴黎國際稅制談判的135國代表提出文件，提議根據跨國企業在各地所賺入的營收，由各國政府對這些企業的獲利課稅，不管這些企業設籍於哪個國家，而且所有產業都適用，不僅限科技業。若美國的計畫獲得接受，其他國家將能向美國科技業者及跨國企業多收稅。

義大利財長法蘭克表示，葉倫強調需要針對跨國企業建立一套最低稅率制，這與G20國家一貫的努力相一致。

G20財金首長表示，希望在今年年中時針對全球最低企業稅率達成共識。

台灣勤業眾信會計師徐有德對此指出，即便OECD推出草案，未來還要歷經各國立法，尚有一段很長的路要走，但仍要給跨國企業三個建議：第一，要密切注意跨國追稅的趨勢；第二，改變心態，過去在低稅率區域設立公司的做法，逐漸行不通；第三，化被動為主動，儘早規畫調整跨國配置。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，全球版最低稅負制若在今年中拍板，各國可能明後年開始立法，在這樣的制度下，跨國企業必須要有針對雙重課稅避免的爭議解決機制，否則雙重課稅風險將大大增加。